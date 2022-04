Slováci zverejnili konečnú nomináciu na domáci šampionát: Jej súčasťou aj duo Nitry

V záverečnej nominácii slovenskej hokejovej reprezentácie do 18 rokov na turnaj A-skupiny I. divízie MS v Piešťanoch je aj dvojica Šimon Nemec a Adam Sýkora z HK Nitra.

Extraligový klub ich po dohode s vedením "osemnástky" uvoľní v prípade potreby na utorňajší zápas proti Nórsku.

Nominácia pozostáva z 26 hráčov, na turnajovú súpisku môžu tréneri zapísať najviac 20 korčuliarov a dvoch brankárov. "Tvorba záverečnej nominácie je vždy náročný krok, no v našej súčasnej situácii bol ešte viac sťažený okolnosťami vzhľadom na prebiehajúce boje v play off," uviedol na sobotňajšej tlačovej konferencii tréner SR 18 Ivan Feneš.

"Veľmi sme chceli, aby si Šimon s Adamom zahrali na turnaji. Šimon dokáže vzpružiť kabínu i našu hru v presilovke, Adam je srdciar, ktorý nechá na ľade všetko. A keďže pochádza z Piešťan, chceli sme mu dožičiť možnosť zahrať si za reprezentáciu na domácom ľade a pred plnými tribúnami.

S vedením HK Nitra sme sa dohodli, že ak budeme potrebovať, môžeme oboch hráčov využiť len v utorňajšom súboji proti Nórsku. Je dôležité dodať, že napriek situácii veríme kádru, ktorý tu máme. Sila nášho tímu je veľká. Mená, ktoré sa nachádzajú v záverečnej nominácii, hovoria jasnou rečou. Ideme jednoznačne postúpiť."

Na záverečnom nominačnom zozname má aktuálne k dispozícii 23 korčuliarov a troch brankárov. Na turnajovú súpisku však môže zapísať najviac 22 hokejistov, z toho dvoch brankárov. "Bude to náročné rozhodovanie. Na nedeľňajšom direktoriáte obsadíme 18 alebo 19 miest z 22 voľných. Dve si necháme v zálohe pre Nemca so Sýkorom a jedno pre Juraja Slafkovského v prípade, že sa semifinálová séria play off fínskej ligy pre jeho klub TPS Turku nebude vyvíjať priaznivo," uviedol Feneš pre hockeyslovakia.sk.

Tvorbu záverečnej nominácie sprevádzalo viacero okolností. Jedným z kľúčových faktorov bolo piatkové PCR testovanie pred štartom šampionátu, ktoré dopadlo dobre a všetci hráči aj členovia realizačného tímu mali negatívny výsledok.

Po testovaní tréneri okresali káder o troch hráčov – obrancu Mateja Tomasa a útočníkov Jakuba Ružeka s Adamom Ondrišom. Jána Koreca nahradil na brankárskom poste Samuel Urban.

Slovenská "osemnástka" odohrala v záverečnej príprave na MS štyri stretnutia. Najprv deklasovala maďarskú "devätnástku" 9:1, potom v dvojzápase s českými rovesníkmi prehrala 3:4 a zvíťazila 3:1 a napokon v generálke na šampionát podľahla Modrým krídlam Slovan 4:5.

Turnaj A-skupiny I. divízie MS hráčov do 18 rokov štartuje v Piešťanoch v pondelok 11. apríla. Slováci vo svojom úvodnom zápase nastúpia o 19.00 h proti Japonsku. Následne ich v utorok vyzvú Nóri, vo štvrtok Francúzi, v piatok Dáni a na Veľkonočnú nedeľu reprezentanti Kazachstanu. Do elitnej kategórie MS postúpia dva najlepšie tímy.



Záverečná nominácia SR 18 na turnaj A-skupiny I. divízie MS:

Brankári: Patrik Jurčák, Rastislav Eliáš, Samuel Urban

Obrancovia: Marián Moško, Boris Žabka, Maxim Štrbák, Dávid Nátny, Leo Eperješi, Jakub Chromiak, Luca Krakovský, Sebastián Nahalka, Šimon Nemec (12.4.)

Útočníci: Alex Šotek, Markus Suchý, Samuel Honzek, Ondrej Molnár, Dalibor Dvorský, Daniel Alexander Jenčko, Martin Mišiak, Patrik Gabriel, Jakub Kopecký, Jakub Križan, Peter Repčík, Alex Čiernik, Filip Mešár, Adam Sýkora (12.4.)

Realizačný tím: Ivan Feneš (hlavný tréner), Tibor Tartaľ, Boris Žabka (asistenti trénera), Peter Kosa (tréner brankárov), Jozef Stümpel (konzultant), Milan Kabát (kondičný tréner), MUDr. Jaroslav Hanulák (lekár), Rastislav Ladecký, Ľuboš Ondrejka, Štefan Sýkora (maséri), Igor Andrejkovič (videoanalytik), Tomáš Kyselica (médiá manažér)



Program turnaja A-skupiny I. divízie MS v Piešťanoch:

pondelok 11. apríla

12.00 Francúzsko - Dánsko

15.30 Nórsko - Kazachstan

19.00 Japonsko - SLOVENSKO

utorok 12. apríla

12.00 Kazachstan - Francúzsko

15.30 Dánsko - Japonsko

19.00 SLOVENSKO - Nórsko

štvrtok 14. apríla

12.00 Japonsko - Nórsko

15.30 Kazachstan - Dánsko

19.00 SLOVENSKO - Francúzsko

piatok 15. apríla

12.00 Kazachstan - Japonsko

15.30 Nórsko - Francúzsko

19.00 Dánsko - SLOVENSKO

nedeľa 17. apríla

12.00 Francúzsko - Japonsko

15.30 Dánsko - Nórsko

19.00 SLOVENSKO - Kazachstan