Gólman Kladna Jaroslav Janus o hviezdnom spoluhráčovi: Na Jardu pozeral ako na obrázok

Na Liptove sa s výpravou Kladna objavil aj slovenský gólman Jaroslav Janus (32). Do tímu českého extraligistu prestúpil pred pár týždňami, ale zatiaľ stihol odchytať iba dva zápasy. Denníku Nový Čas v rozhovore prezradil, ako sa zrodil jeho prestup, čo vraví na spoluhráča a svetovú legendu Jaromíra Jágra a aj to, že jeho synček už dávno chodí.

Ako sa zrodil váš nedávny prestup do Kladna?

Bol som predtým vo fínskej Saipe, ale keďže sa v tomto ročníku v ich lige nevypadáva, tak sa vedenie rozhodlo, že dohrá súťaž bez legionárov. A to z toho dôvodu, aby ušetrilo financie na ďalšiu sezónu. Následne mi volal agent, že o moje služby má záujem Kladno, že bude hrať baráž o udržanie sa medzi elitou, tak som na ponuku prikývol.

Odchytali ste však iba dva zápasy…

Áno, je to málo. Čakal som väčšiu zápasovú záťaž, že ukážem svoje kvality, ale je to tak, ako je. Máme pred sebou spomínanú baráž, ešte čakáme na súpera a ak dostanem šancu, tak urobím maximum, aby som pomohol mužstvu.

Vaším spoluhráčom a zároveň aj majiteľom klubu je svetová legenda Jaromír Jágr. Aký je?

Pohodový a ústretový. Snaží sa byť príkladom, pomáha mladým chalanom, je to obrovský vzor. Je neskutočné, že v takom veku hrá ešte profesionálny hokej. Keď som prišiel prvýkrát do kabíny a zbadal som ho, tak som na neho pozeral ako na obrázok. (smiech) Veď, keď som sa narodil, on už mal 18 rokov a hral v NHL.

V kabíne mu mladíci vykajú?

Nie, všetci mu tykáme.

Mali ste v detstve aj jeho plagáty či kartičky?

Zbieral som kartičky gólmanov z NHL, ale Jardov plagát som určite mal.

Mali ste na prvom tréningu aj nejakú trému, keď na vás strieľal?

Boli to zvláštne pocity, keď proti vám stojí taká legenda. Možno málokto vie, ale Jágr má strašne dlhú hokejku, asi takú ako Zdeno Chára. Nikdy neviete, čo urobí, ten puk má ďaleko od tela, takže brankár musí byť v strehu.

Táto sezóna nie je pre vás ideálna, máte odchytaných minimum zápasov. Už viete, čo bude ďalej?

Teraz sa sústredím na baráž, aby sme pre Kladno udržali extraligu a potom sa uvidí.

S priateľkou Sašou Orviskou máte ročného synčeka Jonatána. Ako si užívate otcovstvo?

Je to super. Malý rastie ako z vody, už od desiatich mesiacov chodí, takže je to živel. Momentálne je s partnerkou v zámorí, keďže jej dcérka z predošlého vzťahu tam študuje. Už sa teším, keď prídu a budeme zase spolu.