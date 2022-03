Michalovce po druhý raz odmietli koniec sezóny, Poprad ukážkovo otočil duel a priblížil sa semifinále

Hokejisti HK Dukla Ingema Michalovce odvrátili aj druhú hrozbu vypadnutia z Kaufland play off Tipos extraligy.

V piatom štvrťfinálovom zápase zvíťazili na domácom ľade nad HC Košice 4:1 a stav série hranej na štyri víťazné zápasy znížili na 2:3. Šiesty duel je na programe v sobotu 2. apríla v Košiciach.



HK Dukla Ingema Michalovce - HC Košice 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Góly: 15. Regenda (Galamboš, Doherty), 22. Regenda (Galamboš), 41. Buc (Regenda), 59. Galamboš (Galbavý) - 9. Bartánus (McPherson). Rozhodovali: Snášel, Štefik – Šoltés, Durmis, vylúčení: 4:6, presilovky: 1:0, oslabenia: 0:0, 1373 divákov.

Michalovce: Williams - Pavlin, Ross, Doherty, Macejko, Mudrák, Bokroš, Mihálik - Erkinjuntti, Cameranesi, Kukuča - Regenda, Galamboš, Faith - Žitný, Mráz, Suja - Galbavý, Buc, Mašlonka

Košice: Košarišťan - Volgin, Šedivý, Snuggerud, Saucerman, Deyl, Romančík, Jacko - Klhůfek, Chovan, Paršin - McPherson, Ihnačák, Bartánus - Rogoň, Slovák, Mrázik - Jokeľ, Havrila, Milý - Vaculík

Domáci nastúpili s cieľom zopakovať výkon z predošlého vzájomného zápasu, no predovšetkým s ambíciou predĺžiť sériu. Nezačali však ideálne, keďže po vyrovnanom úvode nepostrážili Bartánusa, ktorý v 9. minúte zakončil kombináciu s McPhersonom - 0:1.

V 12. minúte hostia nezvýšili náskok po akcii Chovana s Paršinom a o tri minúty domáci vyrovnali. Galamboš v ofenzívnej akcii prihral Regendovi, ktorý prekonal brankára Košarišťana - 1:1.

Michalovčanom vyšiel úvod druhej časti, v ktorom sa najskôr ubránili oslabeniu po vylúčení Regendu, ktorý následne odčinil svoj faul, keď z protiútoku prekonal Košarišťana - 2:1.

Náskok domácich mohol v 26. minúte zvýšiť Ross, ale v presilovke trafil iba konštrukciu bránky. Domáci v početnej výhode vystupňovali tlak, ale gól v nej nedosiahli. V 38. minúte sa dvoch faulov dopustil obranca hostí Saucerman a hoci sa Košičania v závere druhej časti ubránili, na začiatku tretej inkasovali.

Už po ôsmich sekundách záverečnej tretiny sa presadil Buc, ktorý po spolupráci s Regendom potrestal zaváhanie košického obrancu Volgina - 3:1.

Domáci sa dostali na koňa, dvojgólový náskok im dodal sebaistotu a v zostávajúcom priebehu tretej časti kontrolovali hru. V 44. minúte ich podržal aj brankár Williams, ktorý zmaril sľubnú šancu Ihnačáka.

V hre Košičanov chýbal moment prekvapenia a nezmenilo sa to ani v 50. minúte počas presilovky. Hra hostí so šiestimi korčuliarmi priniesla štvrtý gól Michaloviec, o ktorý sa do prázdnej bránky postaral Galamboš - 4:1.

Hokejisti Popradu zvíťazili vo štvrtkovom piatom štvrťfinále Kaufland play off Tipos extraligy v Nitre 4:3. Po dvoch tretinách prehrávali 1:3, v tej tretej ale troma gólmi rozhodli o triumfe. V sérii hranej na štyri víťazné zápasy sa ujali vedenia 3:2. Šiesty duel je na programe v sobotu 2. apríla v Poprade.



HK Nitra - HK Poprad 3:4 (2:1, 1:0, 0:3)

Góly: 4. Buček (Nemec, krivošík), 19. Buček (Buncis, Nemec), 30. Tvrdoň (Buček, Nemec) - 17. Arniel (Svitana, Skokan), 50. Livingston (Bjalončík), 51. Bjalončík (Mlynarovič), 52. Mešár (Drgoň, Skokan). Rozhodovali: Novák, Krajčík - Knižka, Orolín, vylúčení: 8:7, presilovky: 2:2, oslabenia: 0:0, 3600 divákov.

Nitra: Honzík – Nemec, Mezei, Bodák, Švarný, Pupák, Vitáloš, Rais – Krivošík, Buncis, Buček – Varga, Rockwood, Sýkora – Holešinský, Hrnka, Tvrdoň – Volko, Baláž, Bajtek - Drábek

Poprad: Tomek – Drgoň, Brejčák, Novajovský, Tam, Hudec, Ulrych, Demo – Svitana, Skokan, Mešár – Ully, Arniel, D. Bondra – Bjalončík, Mlynarovič, Kundrík – Petráš, Livingston, N. Bondra

Úvodná dvadsaťminútovka piateho duelu priniesla zaujímavý hokej s množstvom šancí. V 2. minúte sa v nej ocitol ako prvý hosťujúci Dávid Bondra, ten sa však zaľakol a Honzíka neprekonal.

O dve minúty na opačnej strane ukázal ako na to domáci kanonier Buček, ktorý si našiel puk v skrumáži a prekonal Tomeka - 1:0. Nitrania mohli odskočiť súperovi v 13. minúte, avšak v tutovke zlyhal Bodák.

V 17. minúte Popradčania trestali v presilovej hre o dvoch hráčov a vyrovnal Arniel - 1:1. “Kamzíci” sa mohli radovať o pár sekúnd neskôr, ale Bjalončíkov bekhendový blafák mierený medzi betóny prečítal Honzík.

Pred odchodom kabín prinavrátil Nitre vedenie druhým gólom v zápase Buček, ktorý pekne obstrelil obrancu Popradu.

V 26. minúte vyslal na Tomeka strelu švihom Baláž a puk opečiatkoval ľavú žŕdku brány. “Corgoňov” to však mrzieť nemuselo, pretože v polovici zápasu využil presilovku Tvrdoň a Nitra viedla o dva góly.

Tyčka zazvonila aj na opačnej strane, pri teči Bjalončíka chýbali hosťom ku gólu len milimetre. V záverečných sekundách mohol upokojiť domácich Nemec, ale jeho strelu vyrážačkou zastavil na ceste do siete pekným zákrokom Tomek.

Tretia tretina ukázala, aký bol tento zákrok Tomeka dôležitý, pretože udržal Poprad v zápase. Nitrania sa následne nepochopiteľne stiahli do defenzívy a pasívna hra ich vyšla draho.

V priebehu necelých troch minút Nitra prišla o trojgólové vedenie. Na 3:2 znížil Livingston, vyrovnať sa podarilo Bjalončíkovi a o šokujúci obrat sa postaral Mešár. Nitra sa už v závere nedokázala z tejto rany spamätať a tak Popradčania budú môcť v sobotu rozhodnúť sériu na domácom ľade.