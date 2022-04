Unikol ostrý telefonát šéfa hokejistov Prešova a útočníka Slovana: Takúto spŕšku vulgarizmov ste ešte nepočuli!

Ďalší škandál! Prezident hokejového Prešova (bývalej Detvy) Róbert Ľupták je nepoučiteľný. V minulosti mal už za sebou viacero prehreškov, keď vulgárne urážal hráčov či realizačný tím súpera pod vplyvom alkoholu, začo dostal aj finančné pokuty či zákaz činnosti.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V utorok sa opäť predviedol, keď po prehranom treťom štvrťfinále doma so Slovanom (2:3 pp) telefonoval útočníkovi súpera Martinovi Bellušovi (30) a vulgárne ho osočoval. Hráč belasých mu nadávky opätoval a obaja pre Nový Čas aj prehovorili!

Ľupták zrejme neuniesol tesnú domácu prehru v treťom stretnutí pred plným hľadiskom a svoj hnev si vybil na hokejistovi Slovana Martinovi Bellušovi, ktorému zazvonil po stretnutí mobil od šéfa Prešova. „Prosím,“ zodvihol Belluš a vtom Ľupták spustil nevyberaný slovník: „Ja som vedel, že mi zodvihneš, lebo si geňo, k...t východniarsky. Ty, čo p...ješ do chlapcov, ty debil.“

Útočník belasých si tiež nebral servítku pred ústa a Ľuptákovi rovnako adresoval štipľavé slová. „Počúvaj, ty s kým sa rozprávaš, ty k...tko okuliarnatý? Ťa vyťahám za uši, ty žebrák,“ reagoval Belluš a následne si obaja ešte vymenili ďalšie vulgárne slová a telefonát sa skončil.

Býval u Ľuptáka

Nový Čas oslovil oboch aktérov telefonátu, ktorý začal kolovať hokejovou verejnosťou. „Nebudem to veľmi komentovať, funkcionár by vôbec nemal kontaktovať hráča súpera počas play-off. To sa nerobí,“ vyjadril sa Belluš.

Zaujímavosťou je, že Martin v sezóne 2017/2018 pôsobil v Detve, ktorej prezidentom bol práve Ľupták. „Dva mesiace som za nich hral. Dokonca som býval v dome u Ľuptáka. To je všetko, čo vám k tomu poviem,“ reagoval útočník Slovana, ktorého klub napokon zdolal Prešov 4:0 na zápasy a ako prvý postúpil do semifinále.

Tvrdí, že nevolal

K uniknutej nahrávke sa napokon vyjadril aj šéf Prešova Róbert Ľupták. „Ja som s nikým nevolal, neviem, čo je to za video. Dovidenia,“ povedal Novému Času Ľupták. Vedenie súťaže sa vulgárnym telefonátom zaoberať zrejme nebude, pretože išlo o súkromnú konverzáciu a nikto z oboch strán nedal žiadny podnet.