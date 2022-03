Bronzový hrdina z Pekingu Juraj Slafkovský: Po góle oslávil plnoletosť!

Oficiálne sa dočkal dospelosti! Hokejista Juraj Slafkovský oslávil včera sladkých 18 rokov. Jubileum prišlo iba tesne po tom, ako v play-off fínskej najvyššej súťaže zaznamenal parádny gól a pridal jednu asistenciu. Aby toho nebolo málo, vyšiel aj nový preddraftový rebríček NHL, v ktorom Slafkovský okupuje už 2. pozíciu.

Pokračuje v raketových výkonoch. Slafkovský sa v utorok gólovo presadil v 29. minúte, keď počas presilovky krásnou strelou prekonal brankára súpera. Jeho tím TPS Turku však v druhom zápase štvrťfinále prehral na ľade IFK Helsinki 3:4 po predĺžení. Stav série je momentálne vyrovnaný 1:1. Slafkovský má vo fínskom play-off zatiaľ skvelý štart, keď v dvoch zápasoch nazbieral už3 body (1+2). Jeho neustále rastúca forma neunikla ani pozornosti skautov a odborníkov zo zámorskej profiligy.

Podľa najnovšieho rebríčka, ktorý predpovedá jednotlivé umiestnenia hráčov na drafte NHL, sa slovenský tínedžer posunul už na 2. miesto. Práve po olympiáde v Pekingu sa začalo špekulovať o tom, že by Slafkovský mohol zosadiť lídra Shana Wrighta. „Slafkovský sa ukázal ako nový predskokan, ktorý bude vyzývať Shana Wrighta v nadchádzajúcom drafte. Veríme, že môže ohroziť miesto celkovej jednotky. Jeho výkon a titul najužitočnejšieho hráča na olympijských hrách posunuli jeho cenu ešte vyššie, než pôvodne bola,“ uvádza prestížny kanadský portál Sportsnet, ktorý rebríček zostavoval. Ak by urastený útočník uspel, stal by sa historicky prvou slovenskou draftovou jednotkou.

Záujem o služby kanoniera z Košíc otvorene hlási napríklad organizácia Montreal Canadiens, teda jeden z najslávnejších klubov v NHL. „Slafkovský vyhral so Slovenskom historicky prvú medailu na olympiáde a stal sa najužitočnejším hráčom turnaja. Môžete si byť istí, že neunikol našej pozornosti,“ vyhlásil viceprezident Canadiens pre hokejové operácie Jeff Gorton.

Najnovší preddraftový rebríček (podľa Sportsnet):

1. Shane Wright, Kanada

2. Juraj Slafkovský, SR

3. Matthew Savoie, Kanada

4. Logan Cooley, USA

5. Šimon Nemec, SR