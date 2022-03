Juraj Slafkovský je nezastaviteľný: Ďalší gól: Prvý seniorský s prívlastkom play-offový

Talentovaný Juraj Slafkovský má na svojom konte z posledných deviatich zápasov rovnaký počet bodov. Za päť gólov a štyri asistencie.

V utorňajšom play-off zápase vsietil svoj prvý gól v seniorskej vyraďovacej fáze. Na víťazstvo to však nestačilo, IFK Helsinki porazili slafkovského TPS Turku 4:3 po predĺžení a vyrovnali tak štvrťfinálovú sériu na 1:1. Slovenský tínedžer okrem gólu zaznamenal aj asistenciu.

Make it 5 goals and 9 points in the last 9 games for Juraj Slafkovsky



3 points in ~2 playoff games.



📈 pic.twitter.com/qHzNeZjapK