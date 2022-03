Play-off Tipos Extraligy: Slovan je krôčik od semifinále, Bystrica nestačila na Zvolen

Hráči Slovana Bratislava zvíťazili aj v treťom zápase štvrťfinále play off Tipos extraligy, nad HC GROTTO Prešov triumfovali 3:2 po predĺžení. Hokejisti HKM Zvolen vyhrali v utorkovom treťom zápase štvrťfinále play off Tipos extraligy na ľade HC ´05 Banská Bystrica tesne 2:1 a ujali sa vedenia v sérii 2:1.

HC ´05 Banská Bystrica - HKM Zvolen 1:2 (1:1, 0:1, 0:0)

Góly: 2. Berger (Urbánek, Melcher) - 5. Krieger (Leskinen), 24. Osterberg (Meliško, Krieger). Rozhodovali: Korba, J. Konc ml. - Synek, Bogdaň, vylúčenia: 6:6, presilovky a oslabenia 0:0, 2474 divákov.

Banská Bystrica: Weninger - Björkung, Crevier-Morin, Cardwell, Bačik, Björkung, Matej Bača, Ďatelinka - Výhonský, Tamáši, Kabáč - Urbánek, Berger, Melcher - Michaud, Bubela, Fossier - Lamper, Sojka, G. Gabor

Zvolen: Rahm - Kotvan, Hain, Roy, Diakov, Kubka, Meliško, Sládok - Puliš, Viedenský, Zuzin - Osterberg, Krieger, Leskinen - Saracino, J. Mikúš, Jedlička - T. Török, Marcinek, Csányi

/stav série: 1:2/

Boj medzi týmito rivalmi sa strhol už na predzápasovej rozcvičke, konkrétne o obsadenie červenej čiary, iskrilo to najmä medzi Výhonským a Sládkom, arbiter na nich iba vypiskoval spoza mantinelových dvierok.

Bystričania nastúpili bez zdravotne indisponovaných Šoltésa a Paukovčeka, Zvolen nenasadil Hraška. Do vedenia išli domáci už v druhej minúte. Po strele Urbánka spoza kruhu uspel na dorážke Berger. V piatej minúte sa nepresadili Fossier a Bača, nasledoval protiútok hostí, z ktorého vyrovnal Krieger na 1:1. Viac príležitostí mali "barani", Gabor nenašiel recept na Rahma zblízka a nepokoril ho bekhendom ani Kabáč. Na opačnej strane mal veľkú šancu v predbránkovom priestore Saracino, na Weningera nevyzrel. Gólom sa neskončilo ani prečíslenie dvoch na jedného s koncovkou Bergera, takže do šatní išli oba tímy za nerozhodného stavu.

Na začiatku druhej tretiny sa ocitol v dvoch príležitostiach banskobystrický útočník Michaud. Najprv sa pekne predral, no puk nezasunul pri žŕdke za gólmana HKM, ktorý o minútu predviedol ďalší skvelý zákrok, keď vychytal spomínaného Američana v tutovke. Zvolenčania potom nevyužili presilovku, no po nej sa im podarilo ísť do vedenia. Meliško totiž od vlastnej bránky našiel v strednom pásme Osterberga a ten svoj únik pretavil do gólovej podoby – 1:2. Domáci sa následne snažili vyrovnať, skúšal to trikrát Berger, najprv z kruhu tvrdo pálil, potom vyskúšal bekhend z asi dvoch metrov a ešte strieľal nebezpečne i spoza kruhu, Rahm bol proti. Poradil si za cenu faulu aj s prienikom Gabora, ktorý sa ocitol zoči – voči nemu. A keďže hokejisti spod Urpína presilovku nevyužili, spokojnejší boli po skončení stredného dejstva "bryndziari".

V tretej tretine zaujal prienik hosťujúceho Leskinena, stav sa však nemenil a nepodarilo sa to na druhej strane Bubelovi, keď sa šikovne natlačil na bránku. Bystričania nevyužili ani presilovku a následne ustáli oslabenie, v ktorom bol nebezpečný iba teč Kriegera. S pribúdajúcim záverom tlak Banskej Bystrice narastal, Rahm bol v permanencii, čelil najmä dobrým strelám Fossiera a Urbánka z medzikružia, čo bolo kľúčové, keďže domáci gólovo nezvládli ani dva a pol minútovú hru bez brankára v šestici.

HC GROTTO Prešov - HC Slovan Bratislava 2:3 pp (1:0, 0:2, 1:0 - 0:1)

Góly: 14. Michnáč (Welychka, Rajnoha), 49. Glazkov (Ljalka, Vas) – 22. Valach, 34. Belluš (Preisinger), 65. Matoušek (Kytnár). Rozhodovali: Žák, Krajčík – Tvrdoň, Janiga, vylúčení: 6:6, presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, divákov.

Prešov: R. Petrík – Glazkov, Růžička, Rajnoha, F. Fekiač, Jendroľ, Turan, Bakala – Michnáč, Čacho, Welychka – Ljalka, Vas, A. Nauš – Sýkora, Valent, Šimun – Žilka, V. Fekiač, Ľalík

Slovan: Peters – Golian, Breton, Sersen, Gachulinec, Beňo, Valach, Maier – Zigo, Rapuzzi, Jääskeläinen – Yogan, Kytnár, Haščák – Takáč, Preisinger, Matoušek – Šotek, Bezák, Belluš

/stav série: 0:3/

Prešovčania hnaní domácimi divákmi mali prvé šance v zápase. Slovan nastúpil bez chorých MacKenzieho a Harrisa, jeho brankár Peters musel likvidovať strelu Sýkoru už po dvoch minútach. Dobrú šancu mal aj Vas, ale Peters bol opäť pozorný. Potom sa hrala vyrovnaná partia, obe mužstvá sa snažili hrať jednoducho a neurobiť chybu. V 14. minúte však išli domáci do vedenia, keď Michnáč šikovne spoza brány zasunul puk za brankára. Vzápätí Slovan vyrovnal, ale Haščák už strieľal do posunutej bránky, čo si arbitri overili aj u videorozhodcu a tento zásah neuznali.

Druhá tretina už patrila Slovanu. Hostia hrali na jej začiatku presilovú hru a Valach ju bombou zo svojej hokejky aj využil - 1:1. Prešov potom odpovedal krátkym tlakom, Peters podržal Slovan. Na druhej strane si dôležité zákroky pripísal aj Petrík. V 34. minúte si zobral slovo Belluš. Útočník Slovana najskôr opečiatkoval hornú žŕdku, vzápätí si cez Glazkova urobil priestor pred bránkou a po prihrávke Preisingera poslal hostí do vedenia. Do konca druhej tretiny mohol Slovan vyhrávať aj vyšším rozdielom, ale šancu Yogana brankár domácich vykryl.

Faul Růžičku na začiatku tretieho dejstva mohol Slovanu priniesť definitívny zlom v zápase, ale hostia sa v početnej výhode nepresadili. Petrík potom v čistej šanci prečítal zakončenie Jääskeläinena a to hostí mrzelo v 49. minúte. Glazkov napriahol od modrej čiary a puk skončil v sieti - 2:2. Tento gól favorita prebral, začal tuho bojovať o víťazstvo. Najskôr premárnil veľkú šancu v presilovke Rapuzzi, po ňom to skúsil individuálne Jääskeläinen. Následne sa neujala ani strela Sersena z dobrej pozície. Zápas tak dospel do predĺženia.

V ňom hral Prešov po štyroch minútach presilovú hru, ale mohol inkasovať po strele Rapuzziho. Vzápätí po akcii Haščáka rozhodol Matoušek.