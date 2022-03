Česká legenda bude po 11 rokoch hrať pred slovenskými fanúšikmi: Jágr príde na Liptov vlakom!

Môžu sa tešiť na hokejový sviatok! Po dlhých 11 rokoch sa na slovenských klziskách opäť predstaví česká legenda Jaromír Jágr (50). Olympijský víťaz a dvojnásobný šampión NHL príde prvý aprílový týždeň so svojím tímom z Kladna na týždňový pobyt na Liptov. V rámci neho odohrajú proti Liptovskému Mikulášu aj dva prípravné zápasy (5. a 7. apríla o 17.00 h), v ktorých Jágr aj nastúpi!

Hokejisti Kladna, rovnako ako Liptáci, obsadili v extralige také miesto, že ich čaká baráž o udržanie sa medzi elitou. „Takisto ako Kladno, aj my čakáme na súpera do baráže. Zohnať dovtedy nejaký klub na prípravný duel je v tejto dobe náročné. Každý tím, ktorý skončí, tak má následne voľno. Preto nám napadlo osloviť Kladno, či by nemali záujem prísť na týždenné sústredenie do Liptovského Jána a v rámci neho odohrať dva zápasy,“ vyjadril sa pre Nový Čas riaditeľ Liptovského Mikuláša Vlastimil Škandera.

„Na našu ponuku na druhý deň prikývli, čo nás veľmi teší. Budú mať u nás vytvorené skvelé podmienky, môžu každý deň trénovať a v horách budú mať pokoj. Náklady im uhradíme, našou podmienkou bolo, aby Jágr nastúpil v oboch dueloch a diváci mohli vidieť hrať hokejovú legendu,“ doplnil Škandera.

Spolu s Jágrom pricestujú na Liptov aj ďalšie veľké hokejové mená, český útočník Tomáš Plekanec, ktorý v NHL odohral vyše tisíc zápasov, a slovenský gólman Jaroslav Janus. Český tím pricestuje vlakom v pondelok 4. apríla a na Slovensku pobudne do piatka.