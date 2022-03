Zápas, na ktorý nikdy nezabudne: Kanadská brankárka si v zámorí zachytala medzi mužmi

Éve Gasconová sa stala iba treťou ženou v histórii, ktorá sa postavila medzi tri žŕdky v zápase kanadskej juniorskej QMJHL.

Stále iba 18-ročná brankárka pravidelne chytáva v kanadskej juniorke žien. Organizácia Gatineau Olympiques povolala Kanaďanku do mužského celku a v zápase proti Rimouski dokonca dostala priestor realizačného tímu nastúpiť do bránkoviska. Hráči súpera na ňu vyslali celkovo 23 striel, pričom 5 z nich skončilo za jej chrbtom. Keďže QMJHL patrí medzi najofenzívnejšie súťaže vôbec, nejde o zlý počin.

„Bolo to stresujúcu a zároveň neuveriteľná pocta. Bol to pekný zážitok, nemôžem na seba byť viac hrdá,“ povedala Gasconová po zápase pre web Sportsnet. Pri pohľade do histórie však nejde o prvú ženu, ktorá si zachytala medzi mužmi.

Pred ňou sa to podarilo Manon Rheaumeovej a Charline Labonteovej. Prvá menovaná dokonca raz naskočila aj do predsezónneho duelu NHL medzi Tampou Bay a St. Louis. „Vzhliadam k ním, sú to moje idoly. Bolo krásne dostať od nich podporu,“ priznala Éve, ktorá si práve s Labonteovou vymenila niekoľko správ.

Na toto stretnutie nezabudne aj vďaka skvelým fanúšikom. Kedykoľvek sa dáma v maske dotkla puku, vypredaná aréna burácala. Pred samotným štartom duelu dokonca absolvovala takzvané kolečko nováčikov – tradičná prax z NHL, kedy hokejista nastupujúci k debutovému zápasu sám prejde okolo celej ľadovej plochy.