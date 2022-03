Ikona Flyers mení dres! Dlhoročný kapitán Giroux sa sťahuje na slnečnú Floridu

Philadelphia poslala v rámci výmeny v hokejovej NHL kanadského útočníka Claudea Girouxa na Floridu. Po tom, ako v drese Flyers odohral 1000. zápas v základnej časti, posilnil Panthers v snahe klubu zvýšiť si šancu na zisk Stanleyho pohára.

Okrem Girouxa putovali rovnakým smerom aj útočníci Connor Bunnaman a German Rubcov. Florida za nich obetovala 23-ročného útočníka Owena Tippeta a voľby v 1. kole draftu 2024 alebo 2025 a v 3. kole 2023. Philadelphia si ponechá 50 percent zostávajúcej sumy Girouxovej zmluvy. Informoval o tom oficiálny web NHL.

Girouxovi sa po sezóne 2021/2022 skončí 8-ročná zmluva a stane sa neobmedzeným voľným hráčom. S Philadelphiou sa nedohodol na novom kontrakte a pred koncom prestupového obdobia (21. marec) patril k najžiadanejším hráčom na trhu.

Jeho zmluva obsahovala klauzulu o tom, že ho môžu vymeniť iba do klubu, ktorý odsúhlasí. Už viackrát sa vyjadril, že má záujem hrať v tíme s veľkou šancou na triumf v play off. S Flyers sa dostal najďalej v ročníku 2009/2010, v ktorom vo finále podľahli Chicagu. Zámorské médiá informovali o záujme z Colorada, ktoré vedie Západnú konferenciu, no 34-ročný útočník zamieril k lídrovi Východnej konferencie.

Giroux odohral v drese Flyers celú doterajšiu kariéru v NHL. V základnej časti nastúpil na tisíc zápasov, v ktorých získal 900 kanadských bodov za 291 gólov a 609 asistencií. V play off pridal v 85 stretnutiach bilanciu 25+48.

Od roku 2013 bol kapitán Flyers. Patrí medzi 10 najproduktívnejších hráčov predchádzajúcich 10 sezón. Sedemkrát si zahral v All Star zápase NHL, pričom tento rok bol jeho najužitočnejší hráč. V zbierke úspechov má aj zlaté medaily z MS, MS hráčov do 20 rokov a zo Svetového pohára.

Pre Floridu ide o druhú významnú transakciu v závere prestupového obdobia. Klub nedávno angažoval aj kanadského obrancu Bena Chiarota z Montrealu.