Ako Connor McDavid! Americký mladík sa v juniorke blysol famóznym sólom

Tesne pred polovicou stretnutia medzi Londonom a Saginawom mali domáci Knights k dispozícii početnú výhodu. Jeden z ich najlepších hráčov sa za vlastnou bránkou zmocnil puku a vydal sa do útoku.

Americký útočník v strede ihriska poľahky obišiel jedného z obrancov. Následne nabral priamočiary smer brána a pri vstupe do ofenzívnej tretiny sa vydareným manévrom zbavil ďalších dvoch brániacich hráčov naraz. Prešiel medzi nimi ako nôž maslom. Zásluhou toho sa ocitol zoči-voči brankárovi, ktorého prekonal presnou strelou k ľavej tyčke. Strangesov London nakoniec po prestrelke vyhral 8:5 a talentovaný mladík strelil dva góly, ku ktorým pridal aj tri asistencie. Stal sa tak jasnou hviezdou zápasu.

ANTONIO STRANGES, ARE YOU KIDDING ME 😱



The @DallasStars prospect and @LondonKnights forward goes end to end and walks through the entire team for one of the greatest goals that you will ever see 📽️ pic.twitter.com/hca9Xqu3bN