Ďalšia rana pre bieloruský hokej: Reprezentáciu po ruskej invázii opúšťa jeden z jej najväčších lídrov

Rodák z Toronta môže obliekať bieloruský dres od sezóny 2013/2014. Odvtedy patril nepretržite k stálym oporám reprezentácie a bol aj obľúbencom u fanúšikov. Všetko ale zmenila invázia Ruska na územie Ukrajiny, ktorú nepriamo Bielorusko podporuje. Platt sa preto rozhodol, že s touto krajinou už nechce byť naďalej spájaný a požiadal o odobratie štátneho občianstva.

Hearing that Geoff Platt has applied for renunciation of his Belarusian citizenship. 14 years in the KHL, 630 games



Possibly more naturalised Belarusian citizens and players could follow. Shane Prince, Nick Bailen, Danny Taylor and Francis Paré played for Belarus recently in OGQ