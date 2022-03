Prezident SZĽH Miroslav Šatan po zrušenom kongrese: Cítili, že majú nedostatok hlasov

Piatkové zasadnutie Kongresu Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH), na ktorom mali delegáti voliť prezidenta SZĽH, nebolo uznášaniaschopné. Výkonný výbor SZĽH musí do 60 dní zvolať nové zasadnutie Kongresu SZĽH.

O post prezidenta zväzu sa uchádzajú dvaja kandidáti - súčasný šéf SZĽH Miroslav Šatan a Ľudovít Jurinyi, riaditeľ HK Poprad. Šatan stojí na čele SZĽH od júna 2019, keď vo funkcii nahradil Martina Kohúta. Už od leta 2017 pôsobil ako generálny manažér a obe funkcie zastáva doteraz.

Na piatkovom zasadnutí mali delegáti z klubov voliť okrem najvyššej funkcie aj nových členov Výkonného výboru SZĽH, predsedu i podpredsedu disciplinárnej a volebnej komisie SZĽH, schvaľovať rozpočet a venovať sa ďalším športovým témam. Napokon k hlasovaniu o hlavných bodoch ani nedošlo, lebo sa už pri úvodnej prezentácii delegátov nenašla potrebná dvojtretinová väčšina hlasov od všetkých riadnych členov SZĽH.

"Pre covidovú sitáciu sme museli odložiť novembrový kongres, ktorý mal byť rozpočtový. Bol odložený na január, no keďže nepriaznivá pandemická situácia pokračovala, museli sme ho odsunúť znovu na marec. Zlúčili sme ho s volebným, aby sa šetril čas ľudí a financie, aby ho zväz nemusel dvakrát organizovať.

Musím povedať, že vzhľadom na obštrukcie, ktoré prebehli, sme kongres iba otvorili a prešli k druhému bodu - k prezentácii. Skupina ľudí si však neprebrala hlasovacie zariadenia. Dali sme prestávku, zariadenia sa prebrali, ale keď sme sa prezentovali, skupina ľudí nepostláčala tlačítka. Nemali sme tak potrebnú dvojtretinovú väčšinu, aby bol Kongres SZĽH uznášaniaschopný a efektívne sa zrušil," uviedol Šatan na piatkovom tlačovom brífingu.

"Nemrzí ma, že neprebehol volebný boj. Mali sme schvaľovať rozpočet a druhú - ešte dôležitejšiu vec - reformný systém v mládežníckom hokeji do ďalšej sezóny. Keďže chcel niekto robiť obštrukcie, mal aspoň nechať odhlasovať prvé dva body. Prišlo kopec ľudí z celého Slovenska a úplne zbytočne. Skupina extraligových klubov a ďalších podporovateľov si zobrali mládež za rukojemníka. Zarezali mládež. To, čo očakávali mládežnícke kluby, že sa vyrieši, sa nevyriešilo," povedal súčasný prezident SZĽH a generálny manažér slovenskej reprezentácie.

Podľa výkonného riaditeľa SZĽH Petra Kruľa istá skupina ľudí začala dosť nekorektne interpretovať stanovy: "Rovnaký spôsob bol pritom aj pri poslednom kongrese, teraz im to nevyhovovalo. Delegáti sa jednoducho neprezentovali. Demonštratívne robia obštrukcie, zrušia kongres a odídu preč. Kvôli tomu sa neurobil rozpočet a reforma mládeže. Celá diskusia bola vedená deštruktívnym spôsobom. Vniesli do toho politiku. Bol to primárne rozpočtový kongres, bude to mať negatívne následky. Časť klubov sa zdvihla, väčšina tam však zostala sedieť znechutená situáciou a iba krútili hlavou. Nedokázali pochopiť, prečo sa taká situácia musela stať."

Šatan uviedol, že už v minulých dňoch mal indície bojkotu kongresu. "Preto bol zmarený, lebo cítili, že majú nedostatok hlasov. Ja nemám problém, ak zvolia iného prezidenta, ale je nezodpovedné neschváliť rozpočet a držať mládež ako rukojemníkov," poznamenal súčasný šéf zväzu.

"Do 60 dní musí prebehnúť nový kongres. Musíme budúci týždeň zvolať Výkonný výbor SZĽH, kde budeme o tom hlasovať a musíme určiť nový termín Kongresu."

Bývalý slovenský reprezentant Michal Handzuš sa po ukončení hráčskej kariéry venuje primárne hokejovej mládeži. V súčasnosti zastáva post predsedu klubu BARANI Banská Bystrica a ako člena VV SZĽH ho na Kongrese zaujímali najmä body týkajúce sa reformy mládežníckych súťaží.

"Moja téma je mládež, keďže som aj v mládežníckom klube. Viem, na čom pracovalo veľa ľudí. Toto bolo teraz zrušené a neviem, či bude čas to schváliť, aby to bolo možné pripraviť na ďalšiu sezónu. Ak sa to nestihne, deti stratili rok na možné rozvíjanie sa. Neviem, či to budeme vedieť v tejto situácii spraviť."

Handzuš je z neuskutočnenia piatkového kongresu znechutený: "Je to pre mňa obrovský šok a sklamanie. Nerozumiem tomu. Upozorňoval som, že toto nie je iba volebný kongres, mali sme diskutovať o novom systéme v mládežníckom hokeji, mal to byť dôležitý krok pre celý slovenský hokej. Tá skupina ľudí na to nemyslela. Po neúspešnej prezentácii tam zostali zástupcovia mládežníckych klubov ešte hodinu a boli úplne znechutení. Nevieme, čo budeme robiť."