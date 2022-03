Tomáš Tatar strojcom víťazstva New Jersey: Vsietil gól a premenil rozhodujúci samostatný nájazd!

Slovenský hokejista Tomáš Tatar výrazným spôsobom prispel k víťazstvu New Jersey nad Anaheimom 2:1 po nájazdoch v nočnom stretnutí zámorskej NHL.

Tridsaťjedenročný krídelník "diablov" v 23. minúte odpovedal na gól Troya Terryho a v nájazdoch premenil svoj pokus, ktorý sa neskôr ukázal ako víťazný. Anaheim prehral tretíkrát za sebou, v tabuľke Západnej konferencie je jedenásty. New Jersey patrí vo východnej vetve dvanásta priečka.

Calgary v zostave s Adamom Ružičkom zvíťazilo nad Detroitom 3:0. Ružička odohral necelých 12 minút, na brankára hostí vyslal jednu strelu.



NHL - výsledky:

Nashville - St. Louis 4:7

Góly: 19. Duchene (F. Forsberg, Johansen), 24. Johansen (Duchene, Josi), 29. F. Forsberg (Ekholm, A. Carrier), 33. Duchene (Johansen) – 7. Perron (Krug, Tarasenko), 8. Saad (R. Thomas, Kyrou), 18. R. Thomas (Saad, Kyrou), 32. Krug (MacEachern, Bozak), 58. R. Thomas (Kyrou, Tarasenko), 59. Perron (B. Schenn, R. O'Reilly), 59. Faulk (R. Thomas)

Carolina - Philadelphia 3:1

Góly: 29. Lorentz (Stepan, Chatfield), 57. Martinook (Trocheck, Cole), 60. Aho (A. Svečnikov) – 37. Brassard (Atkinson, Ristolainen)

Boston - Arizona 3:2

Góly: 3. Craig Smith (T. Nosek, N. Foligno), 11. Craig Smith (Coyle, Frederic), 57. Coyle (Frederic, McAvoy) – 40. Keller (Mayo, N. Schmaltz), 43. N. Ritchie (Hayton, Maccelli)

Calgary - Detroit 3:0

Góly: 10. E. Lindholm (R. Andersson, M. Tkachuk), 49. Toffoli (M. Tkachuk, J. Gaudreau), 56. Coleman (Ch. Tanev, Michael Stone)

Montreal - Seattle 3:4 pp a sn

Góly: 15. Pezzetta (Evans), 42. A. Romanov (R. Pitlick, Petry), 58. Suzuki (Chiarot, A. Romanov) – 10. Gourde, 17. Donato (Marcus Johansson, Vince Dunn), 36. McCann (Marcus Johansson, Geekie), rozh. náj. Marcus Johansson

New Jersey - Anaheim 2:1 pp a sn

Góly: 23. Tatar (J. Boqvist), rozh. náj. Tatar – 12. T. Terry (Comtois, Manson)

Ottawa - Chicago 3:6

Góly: 4. C. Brown (Formenton), 15. Chabot, 36. N. Paul (Zub, J. Brown) – 21. J. Toews (P. Kane), 23. J. Toews (P. Kane, E. Gustafsson), 30. C. Jones (S. Jones, Hagel), 36. Lafferty (McCabe, R. Carpenter), 49. C. Jones (Dach, McCabe), 51. D. Strome (S. Jones, P. Kane)

Dallas - New York Rangers 4:7

Góly: 1. Lindell (Hanley), 5. Seguin (Kiviranta, Lindell), 28. J. Robertson (J. Klingberg, Hintz), 49. Pavelski (Hintz, J. Klingberg) – 10. McKegg (K'A. Miller, J. Gauthier), 13. Zibanejad (R. Strome, Panarin), 15. A. Fox (Trouba, Panarin), 15. Panarin (K'A. Miller, Dryden Hunt), 39. Nemeth (Panarin, Dryden Hunt), 55. Goodrow (Chytil), 59. R. Strome (Dryden Hunt, Panarin)

San Jose - Los Angeles 5:0

Góly: 10. T. Meier (B. Burns), 12. Nieto (Bonino), 20. Dahlén (T. Meier), 29. Hertl (T. Meier, B. Burns), 56. Hertl (Balcers, Barabanov)

Edmonton - Tampa Bay 4:1

Góly: 11. McDavid (Yamamoto, Barrie), 40. McDavid (Barrie, Draisaitl), 53. Draisaitl, 58. Yamamoto – 50. Bogosian