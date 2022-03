Slovan nepotvrdil prvenstvo v základnej časti, prehral aj Zvolen: Veľká dráma aj pod šestkou

Viacero dôležitých otáznikov vyrieši až posledné kolo základnej časti Tipos extraligy. Hokejisti Slovana Bratislava v 43. kole nevyužili príležitosť spečatiť prvenstvo v základnej časti, keď na ľade HK Poprad prehrali 3:4 po predĺžení a samostatných nájazdoch.

O prvenstvo v dlhodobej časti ich môžu v nedeľu pripraviť Zvolenčania, ktorí potrebujú trojbodové víťazstvo proti Košiciam a zároveň plný bodový zisk Novozámčanov proti Slovanu.

"Belasí" síce majú pred druhým Zvolenom zdanlivo nedostižný 6-bodový náskok, no Slovanisti prídu po základnej časti o tri body v rámci trestu za nenasadenie juniorských hráčov v prvom kole. V prípade rovnosti bodov so Zvolenom by rozhodovala bilancia zo vzájomných zápasov, ktorú majú lepšiu "bryndziari."

Slovanisti v 43. kole získali v Poprade len jeden bod. Domáci viedli 3:1, Slovan v závere druhej časti vyrovnal na 3:3, ale na obrat nedosiahol. Duel napokon dospel do samostatných nájazdov, v ktorých rozhodol Samuel Mlynarovič. Pre "belasých" to bola prvá prehra po piatich víťazných zápasoch.

Pre Poprad ide o cenné body v boji o prvú šestku, ktorá znamená priamu účasť vo štvrťfinále play off. Na konte má 69 bodov rovnako ako Banská Bystrica, s ktorou sú plece pri pleci na 6. resp. 7. priečke.

Banskobystričania získali v piatok plný počet bodov, keď si na domácom ľade poradili s Liptovským Mikulášom 3:1. Liptáci prehrali štvrtý zápas po sebe, celkovo už 34. v sezóne a po základnej časti ich čaká baráž s víťazom druhej najvyššej súťaže. Základnú časť uzavrú piatkovým zápasom s Prešovom.

Okrem Popradu a Banskej Bystrice ešte môžu na prvú šestku pomýšľať aj hráči Spišskej Novej Vsi. Tí síce v Košiciach nebodovali prehrali 1:3, no základnú časť uzavrú práve zápasom s Banskou Bystricou. Na métu 69 bodov sa môžu dostať aj hráči Trenčína, no tí sa s určitosťou nevyhnú predkolu play off, keďže majú s Banskou Bystricou horšie vzájomné zápasy. Trenčania vo štvrtok zdolali Spišskú Novú Ves gólom Radoslava Tybora 1:0 a rovnaký hráč rozhodol aj duel s HKM Zvolen. Zvolenčania v závere tretej tretiny dotiahli skóre zo 4:2 na 4:4, ale v samostatných nájazdoch bola úspešnejšia Dukla.

Svoj najbližší program po základnej časti ešte nepoznajú ani hráči Prešova. Tí sú pred záverečným kolom na 10. mieste, ktoré znamená účasť v predkole play off, avšak pred Novými Zámkami majú náskok iba jeden bod. V piatok na domácom ľade podľahli Michalovciam 3:5. Účasť v predkole majú vo svojich rukách a v prípade, že v nedeľu zvíťazia v Liptovskom Mikuláši, nebudú sa musieť spoliehať na víťazstvo Slovana na ľade Nových Zámkov. Pre 11. tím základnej časti sa v nedeľu skončí sezóna.

Pred záverečným kolom je definitívne istá iba jedna štvrťfinálová dvojica. V súboji štvrtého tímu s piatym sa stretnú hráči Michaloviec s Košicami. "Oceliari" zvíťazili tretíkrát po sebe, keď v 43. kole zdolali Spišskú Novú Ves 3:1.

Hráči Nových Zámkov zastavili sériu prehier na čisle štyri. V derby Nitrianskeho kraja zdolali HK Nitra 6:4. Bilanciou 2 góly a 1 asistencia k tomu prispel 17-ročný útoční Martin Mišiak.

43. kolo:

HK Poprad - HC Slovan Bratislava 4:3 pp a sn (1:1, 2:2, 0:0 - 0:0, 1:0)

Góly: 6. Vandas (Skokan, Drgoň), 32. Livingston (Novajovský, Ully), 38. D. Bondra (Ully), rozh. nájazd Mlynarovič - 20. Zigo (Rapuzzi, Jääskeläinen), 40. Yogan (MacKenzie, Haščák), 40. Zigo (Harris)

HK Dukla Trenčín - HKM Zvolen 5:4 pp a sn (1:0, 1:2, 2:2 - 0:0, 1:0)

Góly: 9. Chovan (Tybor), 29. Rehuš (Kudla, Nemčík), 42. Valach (Mahbod), 55. Sojčík (Lemcke, Tybor), rozh. nájazd: Tybor - 36. Zuzin (Kotvan, Puliš), 39. Puliš (Viedenský, Zuzin), 56. Osterberg (Leskinen, Kotvan), 59. Krieger (Kotvan)

HC GROTTO Prešov - Dukla Ingema Michalovce 3:5 (1:2, 1:2, 1:1)

Góly: 3. Lalík (V. Fekiač, F. Fekiač), 24. Ľjalka (Nauš), 43. Michnáč (Turan, Glazkov) – 12. Cameranesi (Ross), 13. Faith (Galamboš, Mihálik), 28. Regenda (Buc, Doherty), 38. Galamboš (Keränen), 53. Kukuča (Regenda, Doherty)

HC´05 Banská Bystrica – MHK 32 Liptovský Mikuláš 3:1 (2:0, 0:1,1:0)

Góly: 5. Berger, 10. Šoltés (Cardwell, Berger), 60. Berger (Tamáši) – 40. Handlovský (Shiksatdarov, Ventelä)

HC Košice - HK Spišská Nová Ves 4:1 (1:1, 3:0, 0:0)

Góly: 12. Pereskokov (Slovák, Paršin), 27. Saucerman (Chovan), 28. Paršin (Šedivý, Slovák), 34. Milý (Havrila, Jokeľ) - 18. Hamráček (Atwal)

HC Nové Zámky - HK Nitra 6:4 (1:0, 2:2, 3:2)

Góly: 18. Mišiak (Kozák, Ligas), 32. Jackson (Šišovský), 36. Jackson (Langkow), 44. T. Varga (Mišiak, Ondrušek), 46. Mišiak (Kozák, T. Varga), 57. Šiška (Šišovský) – 24. Rockwood (R. Varga), 38. Krivošík (Buncis, Buček), 47. Drábek (Baláž), 58. Buncis (Krivošík)