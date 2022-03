Historický úspech pre slovenský hokej na drafte NHL? Slafkovský ohrozuje Gáboríkov rekord!

Renomovaný zámorský portál Sportsnet každý mesiac zostavuje predikciu prvého kola draftu NHL a slovenských fanúšikov môže len tešiť, že po senzačnom výsledku na olympiáde si naši mladíci výrazne polepšili.

Zatiaľ čo pred mesiacom sa útočník Juraj Slafkovský nachádzal na štvrtom mieste, v marcovom vydaní si najužitočnejší hráč ZOH 2022 polepšil o dve priečky. Ak by sa nakoniec stal draftovou dvojkou júlového draftu, prekonal by slovenský rekord Mariána Gáboríka, ktorého si v roku 2000 z tretieho miesta vybrala Minnesota Wild.

„Juraj Slafkovský ako nová dvojka draftu vyzýva Wrighta v boji o predpokladanú celkovú jednotku. Jeho výkony na olympiáde a cena pre najužitečnejšieho hráča turnaja ešte zvýšili úroveň toho, čo už predtým bolo u neho vysoko hodnotené," píše Sportsnet.

To ale zo slovenskej strany v prvej desiatke nie je všetko. Obrovský skok oproti februárovému rebríčku spravil nitriansky obranca Šimon Nemec. Ďalší bronzový medailista z Pekingu poskočil z jedenásteho miesta na piate.

Nádejne to vyzerý aj s popradským talentom Filipom Mešárom, ktorému v najnovšom vydaní patrí slušná 17. pozícia. Pokiaľ by sa tieto predikcie naplnili, bolo by to vôbec prvýkrát, čo si profiligové kluby vybrali až troch Slovákov v úvodnome kole draftu.

The #NHLDraft is a few months away. Will anyone overtake Shane Wright as the top prospect this year? 🤔



Check out Sam Cosentino's March Draft Prospect Rankings.📈 ➡️ https://t.co/Zj7tzwywpD pic.twitter.com/dpxD61mvzq