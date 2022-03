Slovenský klenot Slafkovský hviezdi aj po šampionáte: Výrazne prispel k výhre Turku

Najlepší strelec a najužitočnejší hráč ZOH v Pekingu sa podieľal na prvých dvoch góloch domácich. Svoj samostatný nájazd v rozstrele nepremenil.

Slafkovskému sa pritom vo fínskej najvyššej súťaži doposiaľ príliš nedarilo, keď získal z 24 zápasov len 4 kanadské body. V stredajšom kole si však pripísal 5. aj 6. bod za primárne asistencie v úvodnej dvadsaťminútovke.

TPS Turku - JYP Jyväskylä 4:3 pp a sn

Góly: 11. Steenbergen (Slafkovský, Ushenin), 19. Rodewald (Slafkovský, Steenbergen), 35. Pyyhtia (Descheneau, Nurmi), rozh. náj. Liukas - 23. Siikanen (Turkulainen, Honka), 51. Turkulainen (Honka, Siikanen), 58. Ottavainen (Ščotka).

Check out the one-handed dish by Juraj Slafkovsky this morning - his second helper through two periods



The kid is feeling alright pic.twitter.com/2A7xCBDk6c