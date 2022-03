Šesť slovenských hokejistov zatiaľ pokračuje v play-off ruskej KHL: Čo im hrozí, ak by si zbalili kufre?!

Najradšej by už mali po sezóne a boli doma na Slovensku pri svojich najbližších. Lenže nie je to také jednoduché! Sú profesionáli, majú platné kontrakty a nemôžu len tak opustiť klub i krajinu. Reč je o slovenských hokejistoch, z ktorých šestica stále bojuje v play-off KHL o Gagarinov pohár. Denník Nový Čas zisťoval, čo by im hrozilo, keby sa predčasne zbalili a vrátili späť pod Tatry!

Ruská hokejová KHL je v plnom prúde a kluby aktuálne zvádzajú súboje 1. kola play-off o Gagarinov pohár. Hoci niektorí severskí hráči kvôli vojnovej invázii Ruska na Ukrajine už zo strachu opustili svoje tímy, šestica Slovákov - gólman Patrik Rybár (Minsk), obranca Michal Čajkovský (Novosibirsk), útočníci Adam Liška (Čerepovec), Libor Hudáček (Minsk), Tomáš Jurčo (Nur-Sultan) i Peter Cehlárik (Omsk) - si zatiaľ kufre nebalí.

Odlet počas vojny

„Nie je ľahké zbaliť sa a opustiť klub počas rozbehnutého play-off. Hráči majú platné kontrakty a v nich určité body, čo si môžu dovoliť a čo nie. V prípade, že by bola vojna v Rusku či v iných krajinách, kde sa hrá KHL, tak by, samozrejme, mohli okamžite odcestovať domov. Lenže v Rusku vojna nie je, takže by im hrozili viaceré sankcie,“ dozvedeli sme sa od nemenovaného hráčskeho agenta.

Iba ruské správy

„Áno, mohli by sme aj teraz odísť, ale museli by sme klubu vyplatiť časť sumy z celého ročného kontraktu. Jednoducho by sme sa museli vykúpiť. Navyše nám môžu napariť aj dištanc na 18 mesiacov. Nie je to teda také ľahké,“ reagoval jeden zo šestice slovenských hráčov, ktorý nechcel byť menovaný.

„Je určité embargo, aby sme sa nevyjadrovali do médií. Ani v kabíne sa s ruskými hráčmi veľmi o situácii nebavíme. Nie­ktorí z nich vedia, čo sa na Ukrajine deje, iní si myslia, že ide iba o cvičenie. V ruskej televízii vysielajú iba miestne správy,“ doplnil na záver slovenský hokejista, ktorý má zatiaľ prístup aj k internetu, keďže používa slovenského operátora.

NHL pozastavila zmluvy s KHL

Zámorská NHL pozastavila všetky zmluvy, ktoré má uzavreté s ruskou KHL. Tento krok môže mať za následok, že profiligovým klubom sa sťaží podpisovanie kontraktov s hráčmi z KHL.

Vedenie ligy dodalo, že neuvažuje o Rusku ako o mieste pre akékoľvek budúce súťaže zahŕňajúce NHL. Voči ruským hráčom pôsobiacim v súťaži zatiaľ nepodnikla žiadne zásadné kroky. V prestížnej lige momentálne hrá takmer 40 hokejistov narodených v Rusku.