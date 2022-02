Tatar s asistenciou pri vysokej prehre, uragán hetrikov Chicaga

Slovenský hokejista Tomáš Tatar zaznamenal jednu asistenciu pri prehre New Jersey na ľade Chicaga 5:8 v nočnom zápase NHL.

Pripísal si aj tri strely na bránku, jeden hit a mínusový bod. V domácom drese zaznamenal hetrik a jednu asistenciu Patrick Kane, tri góly strelil aj Brandon Hagel.

Hokejisti Caroliny zvíťazili nad Columbusom 4:0, dosiahli štvrtý triumf za sebou a vrátili sa na čelo Východnej konferencie. Blue Jackets prišli o štvorzápasovú víťaznú sériu.

Piatu prehru po sebe zaknihovali hráči Buffala, keď nestačili na domáce St. Louis a podľahli 3:5. Colorado otočilo duel s Winnipegom, keď po prvej tretine prehrávalo 0:3, no nakoniec triumfovalo 6:3. Obrat režíroval hetrikom kapitán Gabriel Landeskog, dva góly strelil Nathan MacKinnon.

Colorado má na konte 80 bodov a vedie tabuľku celej súťaže. Los Angeles vyhralo v Anaheime 4:1 a pripísalo si štvrtý triumf za sebou.



výsledky:

Carolina - Columbus 4:0

Góly: 30. J. Staal (Niederreiter, Pesce), 39. T. Teräväinen (Aho), 42. Niederreiter (Fast, Skjei), 42. Trocheck (M. Nečas)

St. Louis - Buffalo 5:3

Góly: 8. Kyrou (Perron, Faulk), 15. Kyrou (Faulk, I. Barbašev), 40. Walman (Saad, I. Barbašev), 54. Parayko (Kyrou, I. Barbašev), 60. B. Schenn (R. O'Reilly) – 2. Cozens (R. Asplund, Okposo), 24. Okposo (Dahlin, Cozens), 53. Tage Thompson (Krebs, Tuch)

Chicago - New Jersey 8:5

Góly: 8. Hagel, 22. P. Kane (DeBrincat, S. Jones), 32. P. Kane (S. Jones, DeBrincat), 35. Hagel (P. Kane, DeBrincat), 55. Dach (C. Murphy, C. Jones), 55. R. Carpenter (Entwistle, S. Jones), 59. P. Kane, 60. Hagel (Lafferty, C. Jones) – 10. J. Hughes (Graves), 19. Šarangovič (J. Hughes, Siegenthaler), 38. Bratt (Severson, Siegenthaler), 49. Siegenthaler (Tatar, D. Hamilton), 56. Bratt (Severson, J. Hughes)

Colorado - Winnipeg 6:3

Góly: 24. Landeskog (Rantanen, D. Toews), 33. MacKinnon (Burakovsky, Rantanen), 38. Landeskog (Ničuškin, Kadri), 41. Burakovsky (D. Toews, Makar), 53. MacKinnon (Rantanen, Makar), 54. Landeskog (Ničuškin, Kadri) – 3. Connor (Dubois, Dillon), 8. J. Svečnikov (Morrissey, Dubois), 17. Lowry (Toninato, Beaulieu)

Arizona - Vegas 3:1

Góly: 35. Gostisbehere (Chychrun, Galchenyuk), 44. N. Schmaltz (Strälman, T. Boyd), 60. N. Schmaltz (Keller, Chychrun) – 32. W. Carrier (Whitecloud, McNabb)

Anaheim - Los Angeles 1:4

Góly: 43. T. Terry (Getzlaf, Henrique) – 8. Grundström (Byfield, D. Brown), 24. A. Kempe (Kopitar), 31. Kopitar (A. Kempe, Doughty), 33. A. Kempe