Riaditeľ školy posiela Slafkovskému nádherný odkaz: Z tohto predmetu máš jednotku istú!

Slovenský hokejista Juraj Slafkovský (17) si na olympiáde v Pekingu získal srdcia fanúšikov. Navyše dostal cenu MVP pre najužitočnejšieho hráča olympijského turnaja.

Len 17-ročný hokejista v Číne strelecky a herne explodoval. Určite ešte viac zamotal hlavy hokejovým skautom pred tohtoročným draftom NHL.

Radosť z výkonov Slafkovského má aj riaditeľ školy Pavol Blaško v Košiciach, ktorú slovenský reprezentant externe navštevuje.

„Veríme, že príde čo najskôr predtým, ako odletí do Fínska. Radi ho privítame. Urobíme všetko pre to, aby zvládol aj štúdium. Je inteligentný, on problém mať nebude. Zo športovej prípravy určite bude mať výbornú," povedal riaditeľ pre TA3 a neskrýval radosť z toho, čo Juraj Slafkovský dokázal v Pekingu.

„Pre školu je to obrovský úspech a cítime hrdosť. Máme žiaka, ktorý má olympijskú medailu,“ odkázal pedagóg a riaditeľ školy v Košiciach.