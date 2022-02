Najvyššia možná pokuta! Neuveríte, za čo dostal kapitán Dallasu finančný trest

Nešlo o žiadny tvrdý zákrok, ani vyslovene nešportové správanie. Bennovi bol udelený trest za to, že vodou olial protihráča, ktorý prechádzal okolo hráčskej lavice. Kompetentní mu vymerali pokutu vo výške 5 tisíc dolárov, čo je najvyššia suma, akú môže hráč dostať.

Dallas Stars forward Jamie Benn fined $5,000 (maximum allowable under the CBA) for unsportsmanlike conduct, squirting water, at #Blackhawks MacKenzie Entwistle. #TexasHockey pic.twitter.com/YCf4glsGfN