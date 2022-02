Ohlasy Fínov po historickom olympijskom zlate: Ukoristili sme to, po čo sme si sem prišli

Fínski hokejisti získali prvýkrát v histórii olympijské zlato. V nedeľnom finále na ZOH 2022 v Pekingu zvíťazili nad tímom Ruského olympijského výboru (ROC) 2:1. Bronz vybojovali slovenskí reprezentanti, ktorí v sobotnom zápase o 3. miesto zdolali Švédsko 4:0.

Doterajším fínskym maximom na ZOH boli dve strieborné medaily, v olympijskej zbierke majú aj štyri bronzové kovy. Okrem toho vybojovali aj tri tituly majstra sveta. Zverenci trénera Jukku Jalonena vyhrali v Pekingu všetkých šesť zápasov, pričom dvakrát zdolali SR (6:2, 2:0).



ZOH 2022 - Hokej

finále:

Fínsko - ROC 2:1 (0:1, 1:0, 1:0)

Góly: 24. Pokka (Björninen, Ohtamaa), 41. Björninen (Anttila, Ohtamaa) - 8. Grigorenko (Nesterov, Gusev). Rozhodovali: Björk (Švéd.), Bruggeman - Hancock (obaja USA), McCrank (Kan.), vylúčení: 1:3 na 2 min., presilovky: 0:1, oslabenia: 0:0, 1288 divákov.

Fínsko: Säteri - Hietanen, Lehtonen, Vatanen, Lindbohm, Kemiläinen, Friman, Pokka, Ohtamaa - Hartikainen, Manninen, Markus Granlund - Pakarinen, Filppula, Pesonen - Komarov, Nättinen, Aaltonen - Anttila, Björninen, Mäenalanen

ROC: Fedotov - Nesterov, Nikišin, Jelesin, Jakovlev, Vojnov, Telegin, Šaripzjanov - Semjonov, Šipačov, Čibisov - Gricjuk, Tkačov, Gusev - Voronkov, Karnauchov, Slepyšev - Grigorenko, Andronov, Plotnikov - Kajumov



hlasy po zápase /zdroj: IIHF, AP, TV5, DPA, Sport-Express/:

Jukka Jalonen, tréner Fínska: "Veľká vec pre fínsky hokej. Úplnú hodnotu tohto úspechu zrejme doceníme až neskôr. V tíme bolo množstvo lídrov, okrem tých s písmenkami na hrudi aj ďalší hráči, ktorí išli mužstvu príkladom. V tom tkvie naša sila už dlhé roky a to bol zároveň dôvod, prečo sme dnes boli na ľade jednoznačne lepším tímom a zaslúžene sme vyhrali. Pre každého trénera je splneným snom, keď môže byť súčasťou zápasu o zlatú medailu. A nám sa podarilo finále vyhrať, je to skvelý pocit."

Valteri Filppula, kapitán Fínska: "Prežívame úžasné chvíle. Ťažko ich opísať slovami. Počas celého turnaja sme hrali skvele a boli sme za to odmenení. Je to skutočne nádherný pocit. Hokej je vo Fínsku veľká vec. Viackrát sme boli blízko, teraz sa nám to podarilo, za čo sme radi."

Petteri Lindbohm, obranca Fínska: "Zaslúžili sme si to. Je to veľký úspech, úžasné pocity."

Sami Vatanen, obranca Fínska: "Ukoristili sme to, po čo sme si sem prišli. Tvrdo sme bojovali a získali sme prvú zlatú olympijskú medailu vo fínskej hokejovej histórii. Je to niečo výnimočné, už nám to nikdy nikto nevezme."

Harri Säteri, brankár Fínska: "Chalani hrali skvele. Fantasticky bránili, nielen dnes, ale počas celého turnaja."

Ville Pokka, autor prvého gólu Fínska: "Zvíťazili sme. Samozrejme, na turnaji neboli hráči z NHL, no zaslúžili sme si zlato. Stále je to zlatá olympijská medaila."

Marko Anttila, útočník Fínska: "Po druhej tretine sme si v šatni hovorili, že potrebujeme viac strielať a tlačiť sa do ich brankára. Björninen bol na správnom mieste, bol to pre nás dôležitý gól."

Alexej Žamnov, tréner ROC: "Finálový zápas ma ničím neprekvapil. Fíni predvádzali najagresívnejší štýl hokeja na tomto turnaji, ten sa nezmenil. Vedia identifikovať slabé miesta protivníka a využiť ich. My sme neboli dostatočne agresívni. Život sa touto prehrou nekončí. Stále je pred nami veľa turnajov."

Michail Grigorenko, autor gólu ROC: "Prehrali sme. Toto nie je výsledok, aký sme si všetci želali. Bolo dôležité, že sme dali prvý gól, no po ňom sme sa akoby trochu stiahli. Fíni nás prestrieľali, prevýšili nás kvantitatívne aj kvalitatívne."

Vadim Šipačov, kapitán ROC: "S jedným streleným gólom potrebujete udržať vzadu nulu, potom by sme mali šancu na víťazstvo. Do tretej tretiny sme išli za stavu 1:1 a dostali sme gól hneď v prvom striedaní. Potom už bolo náročné prenikať do obranného pásma súpera. Snažili sme sa hrať, útočiť, tvoriť, ale Fíni hrali v obrane výborne. Momentálne necítim žiadne emócie, som úplne prázdny."

Ivan Fedotov, brankár ROC: "Nedokázal som si zavesiť na krk striebornú medailu, nemôžem tento výsledok akceptovať. Som maximalista, je ťažké prijať prehru. Dnes sme nehrali dostatočne dobre. Súper sa viac hádzal do striel, lepšie blokoval, všetko teda dopadlo v jeho prospech. Nám víťazstvo nebolo súdené."

Jegor Jakovlev, obranca ROC: "Prebojovali sme sa do finále a už to samotné je úspech. Mrzí nás, že nám titul unikol. S jedným gólom sa ťažko vyhráva, to je fakt."