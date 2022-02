Medailista z roku 2002 Nagy o bronzovom úspechu: Mali na finále

Obetavosť, tímový duch, ale aj stotožnenie sa s filozofiou trénera Craiga Ramsayho sú kľúčové atribúty bronzového úspechu slovenských hokejistov na ZOH v Pekingu. Pre TASR to uviedli bývalí reprezentanti Ladislav Nagy a Dominik Graňák.

"Mali na to, aby išli do finále. Zaslúžili si to. Obetovali sa pre tím, v každom jednom zápase išli na maximum. Spočiatku to nevyzeralo ideálne. Pred olympiádou dlhšie nehrali spolu, viacerí sa trápili s covidom, nie vždy trénovali kompletní a nejaký čas sa hľadalo správne zloženie formácií. Postupne si perfektne porozumeli. Keď zdolali vo štvrťfinále USA, tak som si naozaj myslel, že pôjdu do finále," uviedol Nagy.

Slováci po dni voľna druhýkrát na turnaji nastúpili proti Fínsku, no opäť neuspeli. Ich výkon bol výrazne lepší než v otváracom zápase, súpera dokonca tesne prestrieľali (28:27), ale nedokázali skórovať. Prehra 0:2 ich posunula do zápasu o 3. miesto.

"Mali na to, aby zdolali aj Fínov, chýbal im možno jeden gól. Proti Švédom potom zahrali výborne, k ničomu ich nepustili," zhodnotil Nagy zápas, ktorý vstúpil do slovenskej hokejovej histórie.

Aj reprezentačný rekordér v počte zápasov (194) Dominik Graňák pozorne sledoval slovenské počínanie v Pekingu, hoci si pre klubové povinnosti v Plzni nemohol v priamych prenosoch pozrieť všetky zápasy.

"V tíme nebol slabší článok, to bolo veľmi dôležité. Bronz je mimoriadne cenný, ale rovnako potešiteľný je aj spôsob, akým ho tím dosiahol. Poznám filozofiu, ktorú razí tréner Craig Ramsay a som jej fanúšik. Rovnako s ňou súhlasia aj ostatní hráči, sú s ňou stotožnení. Vidíme to na tom, že radi chodia reprezentovať. Korčuliarsky boli na tom veľmi dobre. Tento úspech nie je iba nejaká zhoda okolností, ale je úplne zaslúžený," povedal Graňák pre TASR.

Slovenský tím sa druhýkrát v ére samostatnosti dostal do zápasu o bronz na ZOH. Pred 12 rokmi to vo Vancouveri nevyšlo, keď duel s Fínskom prehral 3:5, tentoraz už nová generácia získala cenný kov.

"Priznám sa, že ja som nemal žiadne tipy tohto druhu. Fíni sa mi zdali byť veľmi silní, v podstate najväčší favorit. Želal som si, aby sa do semifinále dostali iba európske tímy a to sa mi vyplnilo. Mám z toho radosť, pre hokej v Európe je to dobre," priznal Graňák.

Skúseného obrancu potešilo, že sa jeho krajania stali čiernym koňom turnaja. Svojím výsledkom pripomenuli senzačné striebro Nemcov spred štyroch rokov, ktorí v Pjongčangu siahali po zlate a až gólom v predĺžení prehrali finálový zápas.

"Turnaj je krátky a vtedy je priestor a väčšia pravdepodobnosť na prekvapenia tohto typu. Pomáha im aj formát turnaja, ktorý, ak to pritiahnem za vlasy, umožnil v Pekingu prehrať prvé tri zápasy a nakoniec hrať o zlato," pripomenul Graňák.

Nagy verí, že bronz z Pekingu bude mať na pozíciu hokeja v krajine pozitívnejší vplyv. "Neviem, čo sa zmení. Po našom zlate z MS v Göteborgu v roku 2002 sa nezmenilo nič. Tento bronzový úspech by mal kompetentných podnietiť k tomu, aby viac podporili šport, ale či sa tak stane, to neviem. Myslím si však, že možno bude viac detí športovať a "vyskočia" ďalšie talenty. Je totiž smutné, že pred 20 rokmi sme mali skoro 40 slovenských hráčov V NHL a teraz je ich tam sotva 10, možno 5," poznamenal Nagy.