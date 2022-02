Obrovská rana pre hokejový svet: Zomrel člen Siene slávy a legenda Rangers († 95)

Francis v NHL odohral 95 zápasov za Chicago a Rangers, kde odštartoval aj funkcionársku kariéru. Ako generálny manažér klub viedol v rokoch 1964 až 1976 a v desiatich sezónach takisto ako tréner.

S mužstvom z New Yorku celkovo dosiahol bilanciu 342-209-103. Je rekordérom Rangers v počte víťazstiev v základnej časti i play-off (34) a odtrénovaných zápasoch v základnej aj vyraďovacej časti (75).

Po konci v Rangers pôsobil ako tréner a generálny manažér v St. Louis a Hartforde. V roku 1982 získal trofej Lestera Patricka za celoživotný prínos hokeju a za funkcionársku prácu bol uvedený do Siene slávy.

A legend.

A leader.

A pioneer.

One of a kind.



You will be missed, Emile Francis. pic.twitter.com/iKrcUkdtet