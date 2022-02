Bývalí reprezentanti zhodnotili olympijský hokejový turnaj: Slovenské výkony gradovali každým zápasom

Viaceré osobnosti slovenského hokeja považujú zisk bronzovej medaily na ZOH 2022 v Pekingu za výsledok postupnej gradácie formy na olympijskom turnaji. Po dvoch prehrách v jeho úvode sa Slováci výsledkovo zdvihli a v zostávajúcom priebehu vyhrali štyri z piatich zápasov.

„Ukázalo sa, že takéto turnaje sú často o jednom zápase. Švédov sme k ničomu nepustili. Po väčšiu časť zápasu sme diktovali hru, prestrieľali sme ich a celých 60 minút sme hrali veľmi dobre. Takto sa hrá o medailu. Myslím si, že to bol najlepší výkon Slovenska na turnaji," povedal pre TASR Richard Zedník, bronzový medailista z MS 2003.

Niekdajší asistent reprezentačného trénera SR Vladimír Országh vyzdvihol herný prejav tímu. „Bol to veľmi dobrý výkon od začiatku do konca. Výkony slovenského tímu mali od prehry so Švédmi v základnej skupine stúpajúcu tendenciu. Bolo vidieť, že hráme moderne, s dobrým korčuľovaním, dokázali sme sa vyrovnať každému."

Dvojgólový náskok zo zápasu o 3. miesto na olympijskom turnaji si pamätá aj bývalý útočník Martin Cibák. Ten bol v roku 2010 pri tom, keď Slováci v stretnutí o bronz proti Fínsku vo Vancouveri viedli po 40. minútach 3:1, no napokon prehrali 3:5. „Moja myseľ chcela dať priestor aj týmto myšlienkam, ale ja som ich vytesnil. Jednoducho som si užíval ten zápas a po celý čas som veril, že to dobre dopadne. Slovenské výkony gradovali počas celého turnaja a bronzová medaila je čerešnička na torte," uviedol Cibák.

Hráči, ale aj realizačný tím a hokejoví experti, ktorí sledovali slovenské výkony, vyzdvihovali súdržnosť tímu. Svedčala o nej postupná gradácia výkonov, ale aj schopnosť zvládnuť kritické situácie proti favorizovaným tímom. „Každý, kto sledoval slovenský tím, musel vidieť, že hráči sú súdržní a rozumejú si. Išli spolu ako jeden tím a dokázali si, že sa môžu porovnávať s najlepšími. Medaila zo ZOH je vzpruha aj pre ľudí, ktorí sú nešťastní z covidovej doby. Tento úspech im môže dodať pozitívnu energiu a takisto aj znovu dostať hokej do povedomia. Teraz bude na manažmente SZĽH, aby z toho úspechu čo najviac vyťažil," povedal Cibák.