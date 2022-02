Kapitán Hrivík po historickom bronze na olympiáde: TOTO je pre celé Slovensko!

Slovenskí hokejisti získali historicky prvú medailu na ZOH. V sobotnom dueli o tretie miesto na olympijskom turnaji v Pekingu zvíťazili nad Švédskom 4:0 a vybojovali bronzové kovy.

Dosiaľ bola slovenským maximom v ére samostatnosti štvrtá priečka na ZOH 2010 vo Vancouveri. Slovenskí hokejisti odohrali na turnaji ďalší skvelý zápas a navždy sa zapísali do histórie hokeja.

"Zatiaľ si uvedomujem asi len na 30 percent, čo sme dokázali. Ešte to celé len príde. Dúfam, že sú na nás doma všetci hrdí a užívajú si to. Hrali sme jeden pre druhého počas celého turnaja, všetci sme bojovali za tím. Dnešný zápas bol náročný, nebolo to med lízať, každý z nás si siahol na dno síl. Dokázali sme však všetkým, že Slovensko vie hrať hokej a má dobrých hráčov. Dúfam, že sme inšpirovali aj mladšie generácie. Niečo podobné sa udialo v roku 2002, keď sme získali zlato z MS. Verím, že tento úspech pomôže ďalším generáciám,“ povedal pre RTVS kapitán Marek Hrivík.

Pavol Regenda, útočník SR: "Je to krásna odmena za tri týždne driny. Bolo to náročné psychicky aj fyzicky. Chceli sme zlato, ale aj bronz je krásny kov a sme za neho radi. Nečakal som to, ale veril som, že tento tím na to má. Je to veľký úspech pre Slovensko a dúfam, že ďalšie roky to bude takto pokračovať. Pre mňa bol olympijský turnaj nesmierna skúsenosť, som rád, že som tu mohol byť a pomôcť tímu."