Bystrica ovládla derby o Hron a ukončila negatívnu sériu, Poprad rozhodol divokú prestrelku v predĺžení

Hokejisti HC ´05 Banská Bystrica zvíťazili v 39. kole Tipos extraligy nad HKM Zvolen 4:3 po predĺžení a po 11. prehrách zdolali tohto súpera.

Výraznou mierou sa o to zaslúžil americký útočník Charles Berger, ktorý sa podieľal na všetkých štyroch gólov "baranov." Svoj prvý hetrik v najvyššej slovenskej súťaži spečatil víťazným gólom v samostatných nájazdoch.

Zvolenu nepomohli ani tri góly fínskeho útočníka Villeho Leskinena, pre ktorého to bol takisto premiérový hetrik v slovenskej extralige. Bol to zároveň prvý zápas v prebiehajúcej sezóne 2021/2022, v ktorom dvaja hráči strelili hetrik. V drese domácich sa prvýkrát predstavil útočník Lukáš Paukovček, ktorý prišiel z Trenčína výmenou za obrancu Adama Žiaka. Pre "baranov" to bolo prvé víťazstvo nad Zvolenom od 3. marca 2020 (2:1).

Zvolenčania síce po prehre klesli za vedúci Slovan Bratislava, na ktorý strácajú jeden bod, ale "belasým" budú po základnej časti odpočítané tri body za nenasadenie juniorov v prvom zápase sezóny. Banskobystričania sa 19. víťazstvom v sezóne bodovo vyrovnali Spišskej Novej Vsi a v priebežnej tabuľke strácajú na 6. miesto (Poprad), ktoré zaručuje priamy postup do play off, 2 body.

Baráži sa s veľkou pravdepodobnosťou nevyhnú hráči Liptovského Mikuláša. V ich drese v 39. kole debutovali Šiksatdarov a Ďuriš, ktorí posilnili tím v závere prestupového obdobia. Liptáci dokázali proti Nitre na domácom ľade dvakrát vyrovnať, keď sa presadil Martin Kriška, ale hostia tromi gólmi v tretej časti rozhodli o víťazstve. Dvomi gólmi sa na ňom podieľal suverénny strelecký líder extraligy Samuel Buček, ktorý strelil už 32 gólov a pred druhým v poradí Marcelom Haščákom má náskok 11 gólov. Liptáci sú po 30. prehre v sezóne naďalej na poslednom 12. mieste a na predposledné Nové Zámky, ktoré odohrali o jeden zápas menej, majú 8-bodovú stratu.

Novozámčania ju v piatkovom kole navýšili víťazstvom nad Spišskou Novou Vsou 3:1. Na štvrtý pokus sa im podarilo zdolať tohto súpera. V drese Spišiakov debutovali akvizície zo záveru prestupového obdobia útočníci Tobias Ahström a Daniel Vladimír Tkáč.

Na plný bodový zisk tabuľkového konkurenta z Nových Zámkov zareagovali hráči Prešova víťazstvom nad Košicami. V šiestom vzájomnom zápase v sezóne 2021/2022 upravil bilanciu na 3:3. Na víťazstve 4:0 sa dvomi gólmi podieľal útočník Viliam Čacho. O čisté konto sa podelili brankári Nikita Bespalov a Roman Petrík, ktorý v 14. minúte vystriedal ruského kolegu. Pre Košičanov to bola po sérii štyroch víťazstiev druhá prehra po sebe. V ich drese debutoval ruský obranca Alexej Volgin.

Hokejisti HK Poprad dokázali v sezóne 2021/2022 na piaty pokus zdolať Duklu Trenčín. Proti "vojakom" doma prehrávali 1:2, 2:4 aj 3:5, ale napokon vybojovali víťazstvo 6:5 po predĺžení. Výrazný podiel mal na ňom útočník Peter Bjalončík, ktorý v 54. minúte vyrovnal na 5:5 a v 63. minúte rozhodol o druhom bode pre Poprad.

Hokejisti michalovskej Dukly absolvovali v prebiehajúcom týždni "miniturné" po západnom Slovensku. Vrátili sa z neho iba s jedným bodom, ktorý získali za utorňajšiu prehru v Nitre 2:3 po predĺžení. Vo štvrtkovej predohrávke 39. kola prehrali na ľade Slovana Bratislava 0:6, keď mali k dispozícii iba tri kompletné formácie.

Tipos extraliga – 39. kolo:

HC '05 Banská Bystrica – HKM Zvolen 4:3 pp a sn (2:1, 0:1, 0:0 – 1:0)

Góly: 7. Berger (Gabor), 16. Fossier (Gabor, Berger), 44. Berger (Urbánek, Cardwell), rozhodujúci sam. nájazd Berger – 10. Leskinen (Ďakov, Krieger), 29. Leskinen (Marcinek, Roy), 53. Leskinen (Roy, Krieger)

HC Nové Zámky – HK Spišská Nová Ves 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Góly: 28. Števuliak (Langkow, Bull), 40. Jackson (Bull, Šiška), 46. Ahlholm (Šišovský) – 13. Salituro (Ahström)

MHK 32 Liptovský Mikuláš – HK Nitra 2:5 (2:2, 0:0, 0:3)

Góly: 8. Kriška (Ventelä, Handlovský), 19. Kriška (Hovorka, Mezovský) – 4. Hrnka (Sýkora, Rais), 16. Buček (Tvrdoň, Švarný), 45. Krivošík (Buncis, Mezei), 48. Baláž (Sýkora, Hrnka), 55. Buček (Buncis, Krivošík)

HC GROTTO Prešov – HC Košice 4:0 (0:0, 3:0, 1:0)

Góly: 21. Čacho (Vas), 23. Čacho (Charbonneau, Vas), 38. Rajnoha (Sýkora), 53. Welychka (Zagrapan)

HK Poprad – HK Dukla Trenčín 6:5 pp (2:2, 1:2, 2:1 – 1:0)

Góly: Góly: 1. D. Bondra, 20. Svitana (Arniel, Drgoň), 37. Valigura (Mešár, Rymsha), 53. Arniel (Brejčák), 54. Bjalončík (Hudec, Petráš), 62. Bjalončík (Arniel, Svitana) – 8. Krajč (Nemčík, Valach), 15. Švec (Hudec, Rehuš), 23. Honzek (Valach), 36. Berisha (Kudla, Minárik), 41. Mahbod

Tabuľka po 38. kole:

1. Slovan Bratislava 41 27 2 2 10 156:97 87*

2. Zvolen 42 25 5 1 11 151:110 86

3. Nitra 42 21 7 3 11 156:115 80

4. Michalovce 41 21 2 3 15 109:117 70

5. Košice 40 20 1 2 17 123:106 64

6. Poprad 41 16 4 4 17 144:132 60

7. Spišská Nová Ves 41 17 1 5 18 115:117 58

8. Banská Bystrica 42 15 4 5 18 118:125 58

9. Trenčín 40 15 2 3 20 101:114 52

10. Prešov 41 15 1 1 24 98:142 48

11. Nové Zámky 41 13 1 2 25 99:135 43

12. Liptovský Mikuláš 42 8 4 3 27 97:157 35