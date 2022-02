Tréner slovenských hokejistov Ramsay: Jasne pomenoval dôvod prehry s Fínskom

Tréner Craig Ramsay (70) nemal po tesnej semifinálovej prehre na ZOH v Pekingu hráčom príliš čo vyčítať.

Slovenskí hokejisti do bodky plnili zápasové pokyny, dokázali ubrániť fínske presilovky, no po inkasovanom góle sa nedokázali presadiť proti organizovanej defenzíve súpera.

Fínom sa podarilo skórovať v závere úvodnej tretiny a v ďalšom priebehu si dokázali postrážiť tesný náskok. Druhý gól do prázdnej bránky 40 sekúnd pred koncom definitívne zlomil slovenskú snahu o vyrovnanie. "Vedeli sme, že Fíni vedia vyhrať po jednej chybe súpera. Mali sme dobrý plán, ako prechádzať cez stredné pásmo a využiť našu rýchlosť. Mali sme puk, kde sme chceli, ale súpera nám nedával druhé šance a kryl dorážky. Bolo to o jednej chybe. Chalani skvele ubránili oslabenie piatich proti trom," povedal po zápase.

Ramsay dúfal v pomoc v podobe presilovky. Tá však neprišla ani v druhom zápase za sebou, Fíni hrali disciplinovane a ani jeden nemusel na trestnú lavicu: "Je to netradičné. Špeciálne pre rýchly tím. Snažíme sa hrať aktívne, agresívne. Forčekujeme, ideme do bránky. Očakávali sme, že dostaneme presilovku, lebo držíme puk a neodovzdávame ho, ale nevyšlo to."

Po bolestivej prehre je teraz prvoradou úlohou trénerského štábu nabudiť a pripraviť hráčov na sobotňajší duel o bronz, v ktorom narazia buď na švédskych alebo ruských hokejistov. "Zase máme viac času na to, aby sme rozmýšľali nad prehrou. Musíme to otočiť a myslieť pozitívne. Vedeli sme dopredu, že máme dve šance na medailu. Toho sa musíme držať," dodal kanadský kouč.