Obranný zákrok roka? Hráč Floridy neskutočným spôsobom zastúpil brankára

Je síce ešte len polovica februára, no o najlepšom obrannom zákroku tejto sezóny v zámorskej hokejovej ligy NHL je už podľa všetkého rozhodnuté. Obranca Floridy Lucas Carlsson (24) totiž neuveriteľným spôsobom zabránil jasnému gólu, čím svojmu tímu výrazne dopomohol k tesnej výhre nad Carolinou - 3:2 pp.

Jesperi Kotkaniemi sa za stavu 0:1 z pohľadu Panthers dostal v bránkovisku k odrazenému puku, pred sebou mal už len úplne prádznu bránu. Do modrého územia sa však vrútil obetavý Švéd a v páde nastavil hokejku, ktoru zastavil puk letiaci do siete. Týmto bravúrnym spôsobom zabránil Hurricanes ísť do dvojgólového trháku a nakopol svojich spoluhráčov k obratu v zápase.