Rituál, ktorý doviedol Česko v Nagane k zlatu! Šťastie priniesol aj Slovákom v Pekingu

Slovenskí hokejisti zabojujú na ZOH v Pekingu o cenné kovy. Slováci vyhrali vo štvrťfinálovom zápase s USA 3:2 po samostatných nájazdoch a postúpili medzi najlepšiu štvoricu tímov. V piatkovom semifinále sa stretnú s Fínskom.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Náš triumf zariadil v nájazdoch útočník Peter Cehlárik, ktorý ako jediný hráč uspel. Pred nájazdmi sa slovenskí hokejisti chytili okolo ramien ako kedysi Česi v Nagane. Tí získali v Japonsku zlato po finálovom triumfe (1:0) nad Ruskom. Hokejový rituál zjavne prináša šťastie, pretože zverenci Craiga Ramsayho sa priblížili k olympijskej medaile.

Najbližšie k nej boli Slováci na ZOH vo Vancouveri 2010. V stretnutí o bronz prehrali s Fínskom.

Strojcom úspechu Slovákov v Pekingu je brankár Patrik Rybár, ktorý pricestoval na turnaj z Dinama Minsk. V Pekingu mal byť len trojka, ale skvelými výkonmi sa stal pre trénerov prvou voľbou.

Rybár vychytal v Pekingu tri víťazstva s Lotyšskom, Nemeckom a štvrťfinálovú drámu s USA. "Američanov som pred nájazdmi nemal prečítaných, snažil som sa ich čítať za hry. Z akej strany ide, na akú stranu má hokejku. Podarilo sa mi to a nedostal som gól. Pri tom mojom vylúčení som ani nevedel, že nejaké také pravidlo existuje.

Stalo sa miliónkrát, že som to zastavil mimo bránkoviska a teraz to neviem prečo odpískal. Na druhej strane tiež gólman chytil puk, podržal to, išiel rozohrať a rozhodca to neodpískal. Takže neviem, či nás chceli zarezať. Nakoniec sa pravda ukázala, dali sme ten druhý a dotiahli sme to do predĺženia. Nakoniec vyhral šťastnejší,“ povedal pre RTVS brankár Patrik Rybár.