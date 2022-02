Explózia radosti! Bujará oslava Slovákov po postupe do semifinále

V stredajšom dramatickom štvrťfinálovom dueli zdolali USA 3:2 po samostatných nájazdoch. Rozhodujúci pokus premenil útočník Peter Cehlárik.

Slováci po dvanástich rokoch opäť na ZOH zabojujú o cenné kovy. Na olympiáde vo Vancouveri 2010 skončili na nepopulárnom štvrtom mieste.

Slovenskí hokejisti teraz majú veľkú príležitosť získať historickú medailu pod olympijskými kruhmi.

Autor rozhodujúceho nájazdu Cehlárik: Posiela dojemný odkaz na Slovensko!

Po triumfe nad USA vypukla v našom tábore veľká radosť. Nadšenie neskrýval ani športový komentátor.

Ešte raz si vychutnajte radosť slovenských hokejistov.

For the second Winter Olympics in a row, USA have been dumped out of the men's ice hockey at the quarter-final stage ❌



Just look what it means to Slovakia 🇸🇰😍#Beijing2022 | #IceHockey pic.twitter.com/paWugPG20O