Autor rozhodujúceho nájazdu Cehlárik: Posiela dojemný odkaz na Slovensko!

Slovenskí hokejisti postúpili do semifinále hokejového turnaja v Pekingu.

V stredajšom dramatickom štvrťfinálovom dueli zdolali USA 3:2 po samostatných nájazdoch. Autorom víťazného nájazdu bol Peter Cehlárik. Slováci si po dvanástich rokoch na ZOH zahrajú o medaily, na meno súpera v piatkovom semifinále si musia ešte počkať.

"Som hrdý na celý tím. Je to skvelá šanca pre nás, turnaj sa pre nás ešte nekončí. Verím, že zvládneme aj ďalšie dva zápasy. Čo sa týka môjho nájazdu, na rozcvičke som si vyskúšal túto kľučku, som rád, že mi to vyšlo. Je to výborná šanca pre našu krajinu, ukázať svetu, kto sme,“ povedal útočník Peter Cehlárik pre RTVS.

Kapitán Marek Hrivík, autor vyrovnávajúceho gólu na 2:2 s USA."Super zápas pre nás. Odohrali sme neskutočný duel. Podali sme stopercentný výkon, bolo to tímové víťazstvo, Patrik Rybár chytal skvele.

Vedeli sme, že USA majú super defenzívu, potrebovali sme dať v závere taký polepený gól. Ten gól určite patrí medzi moje tri najdôležitejšie v kariére. Chvíľu si toto víťazstvo užijeme, potom sa budeme sústrediť na ďalší zápas."