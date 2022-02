Nočný súboj Slovák pre Ružičku: Útočník Calgary proti Islanders s gólom a asistenciou

Kanadský tím natiahol víťaznú šnúru na šesť stretnutí, v tabuľke Západnej konferencie mu patrí 6. priečka.

Ružička otvoril skóre v 10. minúte, v druhej tretine si pripísal asistenciu pri presnom zásahu Andrewa Mangiapanea. Dvadsaťdvaročný útočník skončil duel s tromi plusovými bodmi.

Po štrnástich odohratých zápasoch v drese "plameňov" má Ružička na konte šesť kanadských bodov za tri góly a rovnaký počet asistencií. Jeho krajan Zdeno Chára odohral za Islanders 17:33 minúty bez bodového zápisu, na brankára Calgary vyslal dve strely.

NHL - výsledky D

Detroit - Philadelphia 4:2 (1:0, 1:1, 2:1)

Góly: 6. Bertuzzi (Fabbri, P. Suter), 30. Zadina (Dylan Larkin, M. Staal), 50. Seider (Dylan Larkin, G. Lindström), 59. M. Rasmussen (Dylan Larkin, Gagner) – 40. Yandle (Laughton, I. Ratcliffe), 50. Laughton (Konecny, Provorov)

Montreal - Colubmuc 1:2 (0:1, 0:0, 1:1)

Góly: 43. Caufield (Poehling) – 2. O. Bjorkstrand (Laine), 60. Laine (Werenski, J. Voráček)

Ottawa - Boston 0:2 (0:2, 0:0, 0:0)

Góly: 1. Frederic (Coyle), 14. Lazar (Blidh)

Nashville - Winnipeg 2:5 (2:1, 0:1, 0:3)

Góly: 4. Mikael Granlund (F. Forsberg, A. Carrier), 7. Duchene (Josi, Johansen) – 8. Scheifele (Heinola, Wheeler), 30. Connor (Wheeler, Morrissey), 51. Wheeler (Scheifele, Morrissey), 52. Dubois (Wheeler, Connor), 57. Wheeler (Scheifele)

Vancouver - Toronto 3:2 (2:0, 1:2, 0:0)

Góly: 2. J. T. Miller (Horvat, Boeser), 6. Boeser (Ekman-Larsson, J. T. Miller), 39. Lammikko (Chiasson, Motte) – 33. Matthews (Tavares, W. Nylander), 36. O. Kaše (Spezza, R. Sandin)

Minnesota - Carolina 3:2 (0:0, 1:0, 2:2)

Góly: 31. K. Fiala (F. Gaudreau, Merrill), 42. Kaprizov (Zuccarello), 43. F. Gaudreau (K. Fiala) – 46. A. Svečnikov (Slavin, A. DeAngelo), 47. A. Svečnikov (T. Teräväinen, A. DeAngelo)

St. Louis - Chicago 5:1 (2:0, 1:1, 2:0)

Góly: 9. Perron (Faulk, B. Schenn), 12. Joshua (Krug, Sundqvist), 40. Tarasenko (R. Thomas, Bučnevič), 48. Sundqvist (Mikkola, Saad), 56. Kyrou (B. Schenn, R. O'Reilly) – 23. D. Strome (P. Kane, D. Kubalík)

Calgary - New York Islanders 5:2 (2:1, 1:1, 2:0)

Góly: 10. Ružička (R. Andersson, Hanifin), 19. Ch. Tanev (J. Gaudreau, Kylington), 36. Mangiapane (Ružička, Zadorov), 48. Gudbranson (Lucic, T. Lewis), 56. E. Lindholm (M. Tkachuk, J. Gaudreau) – 18. Dobson (Barzal, Pageau), 37. Pageau (Parise, Wahlstrom)

Rasmus Andersson takes a tour around the zone and sets up Adam Ruzicka for the in-tight tally to open the scoring for the Flames! What an effort from Andersson!#Flames pic.twitter.com/nc6YItCoiU