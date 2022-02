Dokázal nemožné? Kapitán Dallasu z metra netrafil úplne prázdnu bránku

Jamie Benn, kapitán a spoluhráč Andreja Sekeru z Dallasu Stars, zažil v noci proti Winnipegu poriadne bláznivý duel!

Jedna z najväčších hviezd Dallasu zahodila prakticky nemožné. Útočník Stars dostal v siedmej minúte milimetrovú prihrávku na hokejku a jediné čo stačilo spraviť, bolo dopraviť puk do absolútne odkrytej bránky súpera. Benn približne z jedného metra priestor troch žrdiek prestrelil.

Ani zďaleka pritom ešte nešlo o jediný moment, v ktorom na seba kanadský forvard upozornil. Na konci prostredného dejstva totiž zhodil rukavice a pobil sa so svojím bývalým spoluhráčom Brendenom Dillonom.

The music and color commentator make this Jamie Benn vs Brendan Dillon fight pic.twitter.com/OcoGX1OK4n — Brady Trettenero (@BradyTrett) February 12, 2022

Skúsený 32-ročný líder kabíny na seba do tretice upriamil pozornosť už v lepšom štýle. Za stavu 2:2 vzal všetku zodpovednosť do svojich rúk a dokázal skórovať. Spoločne so spoluhráčmi vo finále duel zvládli a oslavovali víťazstvo 4:3 po predĺžení.