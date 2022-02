Hotová divočina! V prvej slovenskej lige sa zmenilo klzisko na zápasnícky ring!

Tomu sa povie poriadne šialenstvo! Hokej je tvrdým športom a pästné výmeny sú pre niektorých hráčov a fanúšikov prakticky jeho neodmysliteľnou súčasťou. Ich vyznávači si museli prísť v zápase Slovenskej hokejovej ligy medzi Topoľčanmi a Dubnicou.

Vášne vzplanuli v polovici duelu. Všetko začalo na prvý pohľad bežným súbojom v predbránkovom priestore, kde do seba nepríjemne pošťuchávala dvojica Jegor Kurbatov - Miroslav Kristín.

Prvý menovaný zasiahol dubnického kapitána do tváre a prerušením hry celé šialenstvo začalo. Hostia chceli svojho skúseného harcovníka prirodzene chrániť a Rus sa okamžite ocitol v obkolesení štvorice súperov.

Do celého klbka hráčov onedlho pribudli ďalší hokejisti a hromadná mastenica bola na svete. Štvorica arbitrov začala pomaly strácať o celej situácii prehľad. Bojujúcu skrumáž doplnil aj brankár Matej Kristín, mladší brat už vyššie spomínaného Miroslava.

Petrovi Mikušovi, ďalšiemu ostrieľanému hráčovi Dubnice sa chovanie Kurbatova voči brankárovi nepáčilo. Na ľadovú plochu si to namieril priamo z hráčskej lavice, Rusa poslal k zemi a za pomoci brankára mu uštedril niekoľko nepríjemných úderov. To rozvírilo vášne u kapitána „žochárov", ktorý takisto ako blesk priletel na ľad a s Mikušom si to chcel vyriadiť ručne-stručne.

V celej situácii bezpochyby nesmel chýbať ani známy búrlivák Michal Novák. Jeden z niekdajších najtrestanejších hráčov najvyššej súťaže si v závere celého incidentu nakorčuľoval k dubnickému kapitánovi Kristínovi a znenazdajky mu uštedril ranu päsťou.

Z duelu napokon vyšli víťazne hostia z Dubnice, ktorý zápas ovládli výsledkom 4:3 po predĺžení.