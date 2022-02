Video-analytik Igor Andrejkovič sa po covide pripojil k hokejovej výprave: Ramsayho tretie oko je už v Pekingu!

Prinesie nášmu tímu šťastie?! Dlhé roky je neodmysliteľnou súčasťou hokejovej reprezentácie videoanalytik Igor Andrejkovič (41). Tesne pred štartom zimných hier však dostal koronavírus a všetko nasvedčovalo tomu, že príde o tretiu účasť pod piatimi kruhmi. Napokon však v piatok večer odletel do Pekingu a dnes už pomáhal trénerovi Craigovi Ramsaymu i jeho kolegom analyzovať ranný súboj proti Lotyšsku priamo v aréne!

Andrejkovič prvé dva súboje v C-skupine proti Fínom (2:6) a Švédov (1:4) sledoval v karanténe v Bratislave a na diaľku bol koučovi Craiovi Ramsaymu k dispozícii.

„V kontakte som bol každý deň so všetkými trénermi. Moja práca na diaľku pozostávala v tom, že som robil pozápasový rozbor nášho tímu. A robil som aj analýzu najbližších súperov, aby som trénerom urýchlil prácu,“ povedal pre Nový Čas na úvod Andrejkovič.

Zaskočil ho Lašák

„Napríklad, keby bol nejaký sporný moment, tak by som dal pokyn asistentom, aby zobrali trénerskú výzvu. Lenže z Bratislavy som to robiť nemohol, pretože prenos je o niekoľko sekúnd posunutý, takže by som reagoval neskoro. Zápasy proti Fínom a Švédom, to mal na starosti kouč gólmanov Jano Lašák,“ pokračoval skúsený odborník, ktorý sa teší, že napokon sa po tretíkrát v kariére zúčastní zimnej olympiády.

Teší sa z príletu

„Samozrejme, že rád by som bol súčasťou výpravy od začiatku hier, ale som vďačný, že stihnem aspoň druhú časť turnaja,“ dodal Igor, ktorý je vlastne tretím okom kouča Ramsayho.

Do Pekingu napokon dorazil v sobotu a bol už trénerskému štábu k dispozícii na posledný duel základnej skupiny proti Lotyšom, ktorý sme odohrali dnes o piatej ráno európskeho času.

Čo má na starosť?

- označuje dôležité momenty pre hráčov i trénerov

- pripravuje analýzy súperov

- robí pozápasové rozbory

- dáva pokyn na trénerskú výzvu, tréneri si ju môžu cez iPad pozrieť na striedačke