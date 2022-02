Rázna kritika Slafkovského: Veľa chýb a zahodené šance!

Slovenskí hokejoví reprezentanti prehrali aj vo svojom druhom zápase na olympijskom turnaji v Pekingu. V piatok podľahli Švédom 1:4 a v C-skupine zostávajú bez bodu na poslednom štvrtom mieste.

Slováci sa trápia v koncovke. Súpera zo Švédska prestrieľali, ale dokázali sa presadiť len raz. Jeden zásah Slovákov vsietil 17-ročný útočník Juraj Slafkovský.

"Musíme robiť menej chýb, ak chceme vyhrávať. Zatiaľ nám to vpredu veľmi nepadá, verím, že to zlomíme v pravý moment. Cením si každý gól, ktorý som strelil v národnom drese. Proti Švédom sme mali ešte viac striel ako v zápase s Fínskom, no jednoducho nám to nepadá,“ prezradil pre RTVS útočník Slafkovský."

"Musíme zlepšiť veľa vecí. Po prvej tretine bol stav 0:3, to sa potom ťažko dobieha. Presilovky nám stále neujdú. Musíme sa viac tlačiť do bránky, posielať pred ňu viac hráčov.

V presilovkách máme trochu problém, nevyužili sme ani jednu v dvoch zápasoch. Musíme si pozrieť veci, ktoré sme urobili zle a pred ďalším stretnutím to vylepšiť," povedal útočník Peter Cehlárik.

Svoje vystúpenie v základnej fáze zakončia nedeľným duelom s Lotyšskom (5.10 SEČ).