Českí hokejisti museli predčasne ukončiť tréning: Do haly napochodovali špióni!

Česi mali vo štvrtok k dispozícii ľad tréningovej haly na jednu hodinu, no nakoniec využili len polovicu času. Kouč českého nárdoného tímu Filip Pešán (44) si totižto v hľadisku všimol dvoch špiónov zo švajčiarskeho mužstva. Upustil tak od pôvodného zámeru popracovať na presilových hrách.

„Chceli sme si vyskúšať zopár vecí, ale na tréning dorazili švajčiarski videotréneri, ktorí si do svojich zariadení robili poznámky. Nechceli sme im naservírovať našu možnú zmenu v presilovke ako na podnose. Nemyslím menovitú zmenu, ale zmenu hry. Pripravili sme sa na to na mítingu pred tréningom a hráči si to nechajú až na zápas," vysvetľoval Pešán s tým, že on na tréning piatkového súpera žiadneho zvedavca neposielal.