Hokejové Dánsko s unikátnym olympijským rekordom: Štyri páry súrodencov

Dvojnásobný zápis do histórie! Hokejové Dánsko reprezentujú prvý raz pod piatimi kruhmi muži aj ženy. Aj vďaka tomu vyslala severská krajina do Pekingu doteraz najpočetnejšiu výpravu v dejinách zimných hier – až 62 športovcov. V oboch dánskych tímoch figurujú až štyri páry súrodencov, čo je rarita. A mohlo ich byť aj päť...

Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Ak by povolili hrať hráčom z NHL, v mužstve by určite nechýbal brankár Caroliny Frederik Andersen, ktorého sestra Amalie už má v nohách štyri zápasy. Muži i ženy Dánska sa chvália cennými skalpmi – oba tímy zdolali Česko. Asistenciou sa na tom podieľal i útočník Julian Jakobsen, ktorého sestra Josefine je kapitánkou. „Nevidel som jej zápas proti Česku, no rodičia mi hovorili, že hrala veľmi dobre. Dala pekný gól a na ďalší prihrala. Skvelé,“ povedal pre TV 2.

Hokej v Dánsku nie je v hierarchii športov vyššie ako futbal či hádzaná. Napriek tomu sa potichu driape hore. Aj vďaka podobným výsledkom získava čoraz viac na popularite. Útočník Patrick Russel bol nadšený z výkonu svojej sestry Emmy, ktorá prispela k senzačnému triumfu nad Češkami. „Zaslúžili si to. Po ťažkom zápase a prehre s Japonskom bolo skvelé vidieť, ako sa vrátili k svojej hre a dosiahli veľké víťazstvo.“

Štartovať na olympiáde je pre každého športovca zážitok na celý život. Byť na tomto vrcholnom podujatí navyše s vlastným súrodencom znamená nezabudnuteľný bonus k tomu. „Otvárací ceremoniál bol zábavný. Párkrát sme sa prešli po dedine a urobili si spoločné fotografie. Sú to spomienky, ktoré v nás navždy ostanú,“ prezradil Patrick pre TV 2.

Jeho reprezentačný spoluhráč z útoku Mathias Bau Hansen má v Pekingu sestru Miu Bau. Účasť na najväčšom športovom sviatku planéty si pochvaľuje. „Je to niečo špeciálne, byť spolu na olympiáde. Veľká zábava.“