Hokejista Petráš výrazne prispel k triumfu Žiliny: Za odmenu dostal chutné prekvapenie od starkých!

Senzačný triumf! Hokejisti prvoligového klubu Vlci Žilina sa stali víťazmi JOJ Slovenského pohára.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

V utorkovom finálovom zápase zvíťazili na ľade extraligového HC GROTTO Prešov 6:1. Za najlepšieho hráča víťazného tímu vyhlásili útočníka Šimona Petráša (25), ktorý pečatil gólom triumf svojho tímu. Dnes mu za odmenu starí rodičia navarili obľúbenú sviečkovú omáčku!

Hoci bol extraligista z Prešova favoritom, Žilinčania rozhodli o svojom triumfe najmä v druhej tretine, keď nastrieľali domácim štyri góly. „O osude zápasu rozhodli presilové hry. My sme využili štyri, domáci ani jednu a to bolo kľúčové,“ vyjadril sa najproduktívnejší hráč Žiliny v tomto ročníku (54 bodov) Šimon Petráš, ktorý sa presadil aj vo finále, keď pečatil triumf šiestym zásahom.

„Všetci sa tešíme, že sme získali túto trofej. Sami sebe sme dokázali, že môžeme konkurovať tímom z extraligy a je to pre nás impulz v boji o postup do extraligy,“ pokračoval rodák z Bratislavy, ktorý dostal aj cenu za najlepšieho hráča finálového súboja svojho tímu. „Samozrejme, že to teší, ale prvoradý je úspech mužstva. Trošku sme to aj oslávili, dali sme si jedno pivečko, ale už myslíme na záver základnej časti.“

Bývalý juniorský reprezentant dostal špeciálny darček aj v rodinnom kruhu. „Starí rodičia, ktorí sú odmalička moji veľkí fanúšikovia mi zagratulovali a pozvali ma na obed. Babka a dedko mi uvarili moju obľúbenú sviečkovú omáčku, takže som si veľmi pochutil,“ dodal s úsmevom bývalý hráč Košíc či bratislavského Slovana.