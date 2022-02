Tatar ukončil negatívnu sériu, bodoval aj Fehérváry

Slovenský hokejista Tomáš Tatar (31) ukončil v zámorskej NHL svoju 11-zápasovú šnúru bez bodu, keď gólom prispel k vysokému víťazstvu New Jersey na ľade Montrealu 7:1. Asistenciu si pripísal obranca Martin Fehérváry (22) pri prehre Washingtonu doma s Columbusom 4:5.

Tatar v dueli proti svojmu bývalému klubu spečatil desať minút pred záverečnou sirénou triumf svojho tímu gólom na 7:1. Spoza bránky dostal prihrávku od Čecha Pavla Zachu a zblízka pohotovo prekonal Caydena Primeaua. Bol to jeho deviaty gól v sezóne, na konte má rovnaký počet asistencií v doterajších 44 stretnutiach. Tatar odohral 14:26 min, mal jednu strelu na bránku. Na kanadský bod čakal od 6. januára, keď mal proti Columbusu bilanciu 1+1.

"Diabli" prerušili sedemzápasovú sériu prehier, rovnakú momentálne ťahá Montreal. Dvoma gólmi sa pod výhru podpísal Michael McLeod. Obranca Christián Jaroš a útočník Marián Studenič sa nedostali do zostavy Devils.

Washington prehral doma s Columbusom 4:5 gólom Booneho Jennera 45 sekúnd pred koncom tretej tretiny. Fehérváry sa na začiatku druhej tretiny podieľal na góle Capitals na 2:0, keď v útočnej tretine prihral Nicovi Dowdovi a jeho pokus vyrazený brankárom si do vlastnej bránky zrazil Oliver Bjorkstrand. Fehérváry strávil na ľade 18:57 min, okrem asistencie mal dva plusové body, dve strely na bránku a štyri "hity". V sezóne nazbieral 8 bodov (3+5) v 45 dueloch.

Do zostavy Washingtonu sa po prekonaní koronavírusu a vynechaní All Star víkendu vrátil ruský útočník Alexander Ovečkin, zapísal si jednu asistenciu. Fínsky útočník Patrik Laine zaznamenal za Columbus tri body (2+1), jeho spoluhráč Trey Fix-Wolansky sa v debute v NHL zapísal do streleckej listiny.

NHL - výsledky:

Ottawa - Carolina 4:3

Góly: 2. B. Tkachuk (Stützle, Holden), 9. Formenton (C. Brown, N. Paul), 21. B. Tkachuk (Stützle, Holden), 23. Tierney – 43. A. Svečnikov (Slavin), 54. Brendan Smith (Niederreiter, J. Staal), 59. Trocheck (A. DeAngelo)

Boston - Pittsburgh 2:4

Góly: 3. Pastrňák (T. Hall, Bergeron), 16. Pastrňák (T. Hall, Haula) – 25. D. Heinen (B. McGinn, Matheson), 25. D. Heinen (Marino, B. McGinn), 33. Crosby (Rust, Guentzel), 59. Rust (Guentzel)

Washington - Columbus 4:5 /M. Fehérváry za domácich 0+1/

Góly: 18. Hathaway (N. Dowd, Hagelin), 21. N. Dowd (Fehérváry, Hagelin), 36. Kuznecov (Ovečkin, Carlson), 58. T. Wilson – 30. Laine (A. Boqvist, J. Voráček), 33. A. Boqvist (Domi, Nyquist), 40. Laine (Jenner, O. Bjorkstrand), 43. Fix-Wolansky (Roslovic, Domi), 60. Jenner (Nyquist, Laine)

Winnipeg - Minnesota 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

Góly: 9. Scheifele (Connor, Wheeler), 59. N. Schmidt (Connor, Dillon)

Edmonton - Vegas 0:4 (0:2, 0:1, 0:1)

Góly: 10. B. Howden (Theodore, W. Carrier), 17. W. Karlsson (R. Smith), 24. Pietrangelo (Marchessault), 41. R. Smith (W. Karlsson, McNabb)

Vancouver - Arizona 5:1 (0:0, 3:1, 2:0)

Góly: 24. Garland (Juulsen, Ekman-Larsson), 25. Horvat (Ekman-Larsson, J. T. Miller), 27. Elias Pettersson (Podkolzin, Höglander), 46. J. T. Miller (Ekman-Larsson, Juulsen), 53. Boeser (Elias Pettersson, Horvat) – 34. Crouse (T. Boyd, Stralman)

Montreal - New Jersey 1:7 /T. Tatar za hostí 1+0/

Góly: 26. Kulak (Armia, Poehling) – 5. M. McLeod (Graves, Colton White), 16. Mercer (J. Boqvist, Ty Smith), 30. N. Hischier (Mercer, Šarangovič), 39. J. Boqvist (Severson, A. Johnsson), 40. M. McLeod (Graves, Ty Smith), 44. Zacha (Severson, Bratt), 50. Tatar (Zacha)