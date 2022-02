Obranca Mário Grman je ešte v karanténe a odlet do Pekingu je málo reálny: Príznaky nemám, ale stále som pozitívny!

Absolútne tomu nerozumie! Hokejový obranca Mário Grman (24) sa minulú nedeľu pripojil k národnému tímu v bratislavskom hoteli a odvtedy v ňom trčí už vyše týždňa. Zatiaľ čo celá výprava je už v dejisku hier, on nevystrčil nos z izby. Hoci nemá žiadne príznaky, všetkých osem PCR testov, ktoré mu zatiaľ urobili, mu ukázali pozitivitu. Jeho štart pod piatimi kruhmi je už iba v teoretickej rovine...

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Dvojnásobný účastník majstrovstiev sveta Mário Grman sa veľmi tešil na premiéru na zimných hrách v Pekingu, ale vyzerá to tak, že sa jej nedočká. „Som z toho veľmi smutný. Šanca, že ešte odletím do Číny, je už iba teoretická. Od minulej nedele som každý deň absolvoval povinný test, celkovo ich mám už 8 a všetky boli pozitívne. Ale príznaky nemám žiadne, nerozumiem tomu, ale musím to rešpektovať,“ povedal pre denník Nový Čas zadák fínskej Hämeen­linny.

Je to už peklo

Byť toľko dní zavretý sám v hotelovej izbe musí byť doslova zdrvujúce. „Čo vám poviem, je to už peklo. Prvé dni som ešte ako-tak zvládal, telefonoval s rodinou, kamarátmi, či pozeral televíziu. Ale teraz sa už doslova nudím. Dokonca sa točím nastoličke, aby mi ubehol čas,“ pokračoval sklamaný Mário, ktorý na to, aby odcestoval do Pekingu a išiel do taxi tímu, potrebuje mať štyri negatívne testy.

„Ako som povedal, šanca je minimálna. Ak by sa tak stalo, bol by víkend, takže naozaj si myslím, že do dejiska hier už nepocestujem. Chalanom však budem držať palce na diaľku,“ dodal slovenský obranca.