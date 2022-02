Fanúšička pohotovo pomohla hviezde NHL: Krásna odmena za rozbitý mobil

Fanúšička Caroline McCainová si musela chvíľku počkať. O svoj mobil prišla v decembri. Teraz jej v zápase s Edmontonom hokejista Wilson stratu vykompenzoval.

Dostala nový telefón a podpísaný dres. Wilsonovi sa v decembrovom stretnutí NHL medzi plexisklom zasekla hokejka, ktorú nemohol odtiaľ viackrát vyslobodiť. Fanúšička na situáciu pohotovo zareagovala a pomocou mobilu ju odtiaľ vyrazila. Za cenu totálne zdevastovaného zariadenia.

Za odmenu dostala nový telefón. Informáciu zverejnila na sociálnej sieti.

Your All-Star effort did not go unnoticed, Caroline!



Shoutout to @Verizon for hooking her up with a new phone to go along with that custom #ALLCAPS jersey and signed Tom Wilson stick 🥰 https://t.co/Ko21PcdVUG pic.twitter.com/5f2SxvQLTI