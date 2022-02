Hokejový gólman Branislav Konrád po ťažkom zranení prezrádza: Je to zázrak, že som stihol olympiádu!

Skvelá správa! Do dejiska zimných hier v Pekingu naberie dnes kurz aj skúsený brankár Branislav Konrád (34). Začiatkom septembra utrpel v prípravnom súboji hororové zranenie, keď ho protihráč zasiahol korčuľou do krku a šanca, že sa stihne dať dokopy do štartu olympiády, bola minimálna. V rozhovore pre Nový Čas prezradil, ako vníma svoju druhú účasť, čo si berie na voľný čas a aký šport by si chcel v dejisku pozrieť!

Dnes letíte na svoju druhú olympiádu, ako to vnímate?

Teším sa, že môžem byť súčasťou tímu. Oproti Pjongčangu je to však iné, vtedy nebola pandémia a cestovali sme do dejiska hier celá výprava naraz. Teraz hlavná časť odletela v stredu a ja s ďalšími štyrmi chalanmi ideme v piatok, pretože sme ešte mali klubové povinnosti. Ale dôležité je to, aby sme boli všetci negatívni a úspešne sa dopravili do Pekingu.

Vy ste na začiatku sezóny utrpeli ťažké zranenie, keď vás v zápase zasiahol do krku korčuľou hráč súpera. Stihli ste sa však rekordne vrátiť na ľad a odchytali ste za Olomouc už dvanásť duelov.

Ten návrat bol naozaj rýchly, doslova ma hodili do vody, ale som rád, že som to takto zvládol a vrátil sa späť do bežného i hokejového života. Veď od konca decembra som chytal tých 12 duelov v priebehu necelého mesiaca a už som aj cítil únavu. Som rád, že prišla potom menšia prestávka a mohol som si oddýchnuť.

Ešte vás to zranenie nejako v dueloch limituje?

Nie.

Musíte nosiť aj nejaký špeciálny nákrčník?

Nie a určite by mi to aj prekážalo.

Keď sa nepríjemné zranenie začiatkom septembra stalo, tak ste o olympiáde zrejme ani nesnívali...

Musím priznať, že som ani sám neveril, že sa stihnem dať do štartu zimných hier zdravotne dokopy. Je to taký zázrak a čerešnička na torte. Ale veľmi sa z toho teším.

Kouč Craig Ramsay i šéf zväzu Miro Šatan verili, že to stihnete. Bola to pre vás veľká podpora?

Určite áno.

V národnom tíme pôsobíte od roku 2007, teda dlhých 15 rokov. Patríte medzi hráčov, ktorí aj zvýšia v kabíne hlas, keď je treba?

Do Pekingu ideme s mladým výberom a už mi niektorí aj povedali, že im kazím priemer (smiech). A či zvýšim hlas? Takéto veci ja neriešim, to je vec kapitána.

Beriete si do dejiska hier aj novú brankársku masku?

Áno, ale je tradične čisto biela. Nie som typ, čo špekuluje.

Ktorý iný šport by ste chceli vidieť?

Ak sa bude dať, tak jednoznačne zjazdové lyžovanie a Petru Vlhovú.

Mrzí vás, že na hokejový turnaj odohrá bez hráčov z NHL?

Tak viac mrzí fanúšikov, pretože pôvodne sa mali v Pekingu predstaviť, ale potom sa to zrušilo. Keby tu boli chalani z NHL, tak možno by som sa nedostal zase ja do konečného výberu.

Konrád za Slovensko:

štarty na MS: 4

štarty na ZOH: 2

štarty na MS 20: 1

štarty na MS 18: 1