Slovenskí hokejisti už pricestovali do Pekingu: Po jedenásťhodinovom lete do izolácie

Slovenská olympijská výprava je v Pekingu už takmer kompletná. Po dlhom jedenásťhodinovom lete s prestávkou na prestup v Istanbule sa v čínskej metropole vo štvrtok večer objavili aj členovia hokejovej reprezentácie. Informoval o tom portál olympic.sk.

Z Bratislavy sa na dlhú cestu vydalo 18 hokejistov a jedenásť členov realizačného tímu. Ďalší siedmi hráči pricestujú do Pekingu po absolvovaní všetkých potrebných testov na koronavírus v najbližších dňoch.

Po prílete do Pekingu absolvovali hokejoví reprezentanti tradičné formality na letisku vrátane PCR testov a následne sa presunuli do Olympijskej dediny, kde sa ubytovali v jednotlivých izbách. Až do oznámenia výsledkov testov musia ostať v izolácii, aj preto dostali večeru do ubytovacích jednotiek.

"Nebol to len poriadne dlhý let, ale aj nesmierne náročný deň. V lietadle to bolo fajn, ale predsa len sme sa museli presunúť autobusom z Bratislavy do Viedne, odtiaľ sme mali prvý presun do Istanbulu a následne do Číny. Našťastie to išlo v Pekingu v pohode a všetky povinné veci boli dobre zorganizované. Organizátori a dobrovoľníci odviedli dobrú robotu, aj keď sme dlhšie čakali na autobus," povedal pre olympic.sk tréner Craig Ramsay.

Jeden z apartmánov v olympijskej dedine bude obývať trojica hokejistov z Tipos extraligy – Nitran Adrián Holešinský, slovanista Samuel Takáč a Michalovčan Pavol Regenda.

"V Pekingu je už cítiť, že sa blíži začiatok zimných olympijských hier. Zatiaľ je všetko super, dôležité je, že sme dorazili. Dostali sme pekný apartmán, v ktorom si budeme spolu nažívať. Čakáme na výsledky testov. Verím, že budeme všetci negatívni a od piatku budeme môcť fungovať normálne," povedal Adrián Holešinský.

Tlačový atašé hokejovej časti výpravy Peter Jánošík prezradil po prílete aj informácie o hokejistoch, ktorí sú ešte v bratislavskej izolácii. "Po včerajšom testovaní vyšiel ako pozitívny už len Mário Grman. Prvýkrát mal negatívny test Peter Cehlárik, druhýkrát Michal Krištof. Veríme, že sa obaja budú môcť pripojiť k tímu. Pätica hokejistov z českej extraligy Branislav Konrád, Marek Ďaloga, Miloš Kelemen, Peter Čerešňák a Mislav Rosandič bola negatívna," uviedol Peter Jánošík.