Slovensku rastie elitný hokejista NHL: Zaradili ho do All-Star tímu nováčikov

Mladý slovenský hokejista Martin Fehérváry (22) sa ocitol v All-Star tíme nováčikov zámorskej NHL podľa redaktora NHL.com Mika Morrealea.

Talentovaného beka v službách Washingtonu zaradil do najlepšej obrannej dvojice spoločne s Nemcom Moritzom Seiderom z Detroitu. Trojicu najlepších útočníkov spomedzi nováčikov v profilige tvoria Američan Trevor Zegras z Anaheimu, Švéd Lucas Raymond z Detroitu a Kanaďan Tanner Jeannot z Nashvillu. Miesto prvého brankára patrí Američanovi Alexovi Nedeljkovicovi z Detroitu.

"Fehérváry trávi na ľade priemerne 19:24 min, najviac spomedzi všetkých nováčikov, a hráva s Johnom Carlsonom. Slovák vedie hodnotenie v počte bodyčekov (113) a plus/mínus bodov (+15).

V blokovaných strelách mu so 60 blokmi patrí štvrtá priečka a jeho šesť bodov (3 góly + 3 asistencie) v 42 zápasoch predstavuje siedme miesto medzi nováčikmi. Dvadsaťdvaročný Slovák strelil aj jeden gól v oslabení a počas hry v početnej nevýhode trávi na ľade 1:44 min," napísal web NHL na adresu Fehérváryho.

Washington je aj zásluhou Fehérváryho na začiatku druhej polovice základnej časti sezóny 2021/2022 na štvrtej priečke v Metropolitnej divízii Východnej konferencie NHL so ziskom 57 bodov zo 45 zápasov. Aktuálne to znamená prvú pozíciu s voľnou kartou do play-off bojov o Stanleyho pohár.