V Bystrici sa strhla hromadná bitka! V Trenčíne lietali po faule Bajteka vulgarizmy, Nitra opäť vyhral

Hokejisti HC '05 Banská Bystrica zvíťazili v nedeľňajšom zápase 35. kola Tipos extraligy nad HK Poprad 4:0. Shutoutom sa blysol kanadský brankár Evan Weninger.

HC´05 Banská Bystrica – HK Poprad 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)

Góly: 13. Šoltés (Cardwell, Michaud), 40. Bubela (Fossier, Ďatelinka), 47. Michaud (Šoltés, Berger), 58. Vašaš (Melcher)

Úvod stretnutia bol opatrný. Do prvej šance sa dostali Bystričania vo štvrtej minúte, zo závaru neuspeli Šoltés s Cardwellom, keď puk poskakoval na bránkovej čiare. Na opačnej strane Livingston z uhla nastrelil žŕdku a na dorážke sa nepresadil Arniel. Gólový moment prišiel v trinástej minúte počas domácej presilovky. Šoltésa najprv dvakrát vychytal betónom Todykov, ale na tretiu jeho strelu nemal nárok, útočník ´baranov´ operoval v ľavom kruhu a už dokázal poslať vyrazený puk do odkrytej svätyne - 1:0. Druhý gól mohol pridať do prestávky aktívny Lamper, zblízka na viackrát neprepasíroval puk do bránky. Podtatranci pohrozili v závere tretiny Petrášom, ktorý zakončoval pri ľavej žrdi, Weninger bol proti.

V strednom dejstve najprv Poprad prevzal aktivitu, ale strelu Novajovského brankár HC ´05 kryl, pri prieniku D. Bondra zasiahol hokejkou, keď dobre čítal hru a po prečíslení N. Bondra nezakončil dobre, pretože bol faulovaný. Následnú presilovku hostia nevyužili, pretože hokejisti spod Urpína výborne zahrali v oslabení. To ich nakoplo a dostali sa následne do hry. Veľkú šancu mal Lamper zoči – voči Todykovovi, no neuspel.

Na opačnej strane zakončoval voľný Petráš z kruhu, Weninger bol pozorný. Vzápätí po tvrdej strele bystrického kapitána Ďatelinku sa dostal k dorážke Vašaš, ruský brankár predviedol dobré zákroky. Zaskvel sa aj pri bekhende Šoltésa zblízka, ale prikrátky bol na strelu Bubelu z ľavého kruhu, ten zakončil bez prípravy po nádhernej akcii a prihrávke Fossiera, keď Ďatelinka na modrej čiare zachytil puk a dobre ho rozohral – 2:0. Poprad tak inkasoval 17 sekúnd pred prestávkou nepopulárny gól do šatne.

V tretej tretine mal vyloženú šancu najprv Arniel, ale pri ľavej žŕdke nezasunul puk za chrbtom Weningera do prázdnej bránky. A prišiel trest. V 47. minúte vystrelil z pravej strany tvrdo Michaud a keďže Šoltés výrazne sťažil Todykovovi zákrok, pričom ani nemal dobrý výhľad, kapituloval a bolo 3:0. V ďalšom priebehu si ´barani´ strážili náskok, štvrtý gól mohol pridať Jendroľ, ale nedotiahol individuálnu akciu do úspešného zásahu. Podtatranci necelé štyri minúty pred koncom odvolali brankára, hrali v šestici, ale Vašaš im poslal pozdrav z vlastnej tretiny do ich opustenej svätyne a uzavrel skóre na 4:0.

Trenčín padol v predĺžení

Hokejisti Nitry zvíťazili v nedeľnej predohrávke 47. kola Tipos extraligy na ľade Trenčína 2:1 po predĺžení. Dosiahli tak ôsme víťazstvo v sérii.

HK Dukla Trenčín - HK Nitra 1:2 pp (0:1, 0:0, 1:0 - 0:1)

Góly: 59. Minárik (Mahbod, Berisha) - 16. Sýkora (Rockwood, Hrnka), 64. Švarný (Rockwood, Buček)

Trenčín sa síce v prvej tretine snažil, ale hostia boli hokejovejší a domáci brankár Valent musel byť v pohotovosti. Spoluhráčov podržal viacerými zákrokmi. Ale v 16. minúte mu prepadla za chrbát strela švihom od Sýkoru. Dukla sa snažila, no Valent bol vo väčšej permanencii a svojich opäť zachránil na začiatku druhej tretiny pri príležitosti Bučeka.

Z Trenčanov to strelecky skúšali Mahbod či Krajč, ale neuspeli. Necelé dve minúty pred druhou sirénou fauloval nitriansky Bajtek a za seknutie protihráča dostal trest do konca zápasu.

Trenčín dostal šancu hrať päťminútovú presilovku, tri z nich na začiatku tretej tretiny. Nevyužil ju však a stále sa nevedel dostať do sedla. Valach síce obtrel strelu o tyč nitrianskej brány, no žiadny tlak domácich sa nekonal. Hostia stále hrozili, ani oni neboli efektívni. Domáci necelé dve minúty pred koncom odvolali brankára a oplatilo sa. Mahbod sa natlačil s pukom k bráne, ten sa dostal pred bránkovisko, kde si ho našiel a úspešne zakončil Minárik.

V predĺžení nepremenil obrovskú šancu nitriansky Buček, keď trafil len nohu Starostu. Ale mrzieť ho to nemuselo, pretože po útoku dvoch na jedného Švarný tvrdou bombou rozhodol o výhre Nitry.