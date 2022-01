Problémový Kane má za sebou gólový návrat do NHL: Kanaďan vyslal fanúšikom prosbu!

Ak sa spomenie meno Evander Kane, väčšina fanúšikov kanadsko-americkej NHL si vybaví problémového hráča. Od organizácie Edmonton Oilers dostal Kanaďan zrejme poslednú šancu na výslní zámoria.

Problém nebol iba jeden, v súvislosti s rodákom z Vancouveru sa spomínalo hneď niekoľko prešľapov. Niekdajšia ofenzívna opora „žralokov“ mala cez leto problémy s údajným sfalšovaním protokolov o očkovaní. Problémy pretrvávali aj v súkromnom živote, kde mal problémy s manželkou. Všetko vyvrcholilo údajným vsádzaním na zápasy NHL z jeho strany. To všetko zohralo podstatné dôvody na tom, že v San Jose ho už medzi sebou spoluhráči nechceli. Vedenie s ním preto rozviazalo kontrakt.

Pre víťaza juniorského šampionátu to však elitná zámorská konečná nebola. Zmluvu mu ponúkla organizácia Edmontom Oilers, kde mimo iných pôsobí hviezdne duo Connor McDavid a Leon Draisaitl. Práve po boku prvého menovaného si Kane odbil svoj debut v drese „olejárov“.

S príchodom Kanaďana do Oilers všetci fanúšikovia ani náhodou neboli. Pochopiteľne, môže za to jeho problémová minulosť. „Považujem sa za vodcu. Je vtipné, ako si ľudia myslia, že pokiaľ prídem do tímu, tak tam všetko naruším,“ prehlásil pred svojím debutom proti Montrealu.

„Chcel by som fanúšikov presvedčiť, aby ohľadom mojej osoby boli otvorení a dovolili mi robiť to, čo viem najlepšie,“ vyslal ostrieľaný útočník prosbu voči svojim novým priaznivcom.

A pravdepodobne to myslel naozaj vážne. Veď pri svojej premiére pomohol Edmontonu k vysokému víťazstvu 7:2 gólom. „Chlapci vraveli, že už dlho sa im nepodarilo vsietiť gól ako prvému tímu. Som rád, že som im pomohol,“ hovoril dobre naladený Evander Kane po svojom návrate do kolotoča NHL.