Obranca Dallasu Sekera: Prečo hráčom zakázali olympiádu?! Kritika vedenia NHL

Je späť na scéne! Do zostavy Dallasu sa v priebehu tohto týždňa vrátil Andrej Sekera (35). Skúsený obranca sa začiatkom januára nakazil koronavírusom a nútene musel vynechať niekoľko zápasov.

Pre denník Nový Čas prezradil, že mal ľahký priebeh, zhodnotil prebiehajúci ročník v NHL a vyjadril sa aj k neúčasti hráčov zo zámoria na blížiacej sa zimnej olympiáde v Pekingu!

Sekera sa do zostavy Dallasu vrátil vo víťaznom súboji 5:1 na ľade New Jersey. „Som rád, že som opäť mohol nastúpiť. Posledné dni som bol totiž v domácej izolácii, keďže som sa ocitol na covid protokole. Mal som však ľahký priebeh, jeden deň ma bolela hlava a dva-tri dni hrdlo. Musel som však ešte niekoľko dní počkať, kým moje hodnoty dosiahli také číslo, aby som sa mohol opäť zapojiť do tréningového procesu,“ povedal na úvod pre Nový Čas skúsený obranca, ktorý v tomto ročníku zatiaľ odohral iba 23 stretnutí a zaznamenal tri asistencie.

„Keď dostanem šancu, tak sa snažím odviesť maximum. Poviem to tak, v mojom veku si pôsobenie v NHL už užívam. Ak ma tréner nezaradí do zostavy, tak čas trávim s rodinou.“

Na otázku, či to je jeho posledná sezóna za veľkou mlákou, odvetil: „Uvidíme, čo bude po konci sezóny. Teraz to neviem povedať.“ Sekeru mrzí aj to, že sa opäť nepredstaví na zimnej olympiáde, ktorá o pár dní štartuje v čínskom Pekingu.

„Je to škoda, pretože človek nikdy nevie, či je to jeho posledná olympiáda v kariére, alebo nie. Môj názor je taký, že hráči NHL chýbajú pod piatimi kruhmi nie kvôli celosvetovej pandémii, ale ide predovšetkým o biznis. Tento turnaj organizuje Medzinárodná hokejová federácia, nie NHL, takže z toho nemajú také peniaze a pandémia im iba zahrala do kariet. Chalanom však budem na diaľku držať palce, aby obstáli na turnaji čo najlepšie a potešili slovenských fanúšikov,“ dodal na záver zadák Dallasu.