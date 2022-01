Zámorím otriasa rasistický škandál: K incidentu sa vyjadril český hokejista aj dotknutý Imama

Zámorským hokejom aktuálne otriasla informácia o rasistickom urážaní hokejistu tmavej pleti Boka Imamu zo strany Čecha Kryštofa Hrabíka. K incidentu sa najnovšie vyjadrili obe strany.

„Som zahanbený dianím dnešného dňa a akcie, ktorá viedla k môjmu suspendovaniu. Chcem, aby každý vedel, že ma to veľmi mrzí a beriem za svoje činy plnú zodpovednosť,“ napísal v úvode svojho vyjadrenia rodák z Prahy.

Podľa vlastných slove gesto, ktorým urazil protihráča tmavej pleti, urobil v zápale hry a bez rasistického podtónu. S odstupom času však priznáva, že teraz chápe, akú škodu spôsobil a ospravedlňuje sa všetkým, ktorých poškodil. Osobne sa mal ospravedlniť aj samotnému Imamovi.

„Viem, že budem súdený za svoje budúce chovanie. Pokiaľ dostanem šancu, urobím všetko, čo je v mojich silách, aby som odčinil svoje činy a šiel príkladom,“ píše Hrabík ďalej vo svojom vyhlásení. Mimo iného je ochotný spolupracovať s výborom hráčov NHL, aby k podobnej rasovo zafarbenej akcii už nikdy nedošlo.

K celému incidentu sa vyjadril takisto dotknutý Bokondji Imama. „S podobnými situáciami sa stretávam celý život. Ako muž čiernej farby pleti, ktorý hrá hokej, sa mi to stáva stále. Aj bez toho máme ako profesionálny hokejisti mnoho starostí a mne príde smutné, keď sa niekto musí s podobnými situáciami stretávať. Je frustrujúce a deprimujúce, že sa to deje v roku 2022,“ píše vo svojom vyjadrení, ktoré nazval – Čo je veľa, to je veľa.